UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi kavalcı, ilgisizlikten yakındı

TOKAT'ın Niksar ilçesinde oturan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) "Türkiye'nin 2010 Yılı Yaşayan İnsan Hazineleri'nden biri seçilen kaval ustası Yaşar Güç (50), mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Güç, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla artık çobanların kavala rağbet göstermediğini belirtti.

Niksar'da babasının yanında 11 yaşında kaval yapımını öğrenen ve UNESCO tarafından "Türkiye'nin 2010 Yılı Yaşayan İnsan Hazineleri'nden biri seçilen kaval ustası Yaşar Güç, mesleğini sürdürüyor. Erik ve kayısı ağaçları kullanarak yapıp, tanesini 100 ile 400 lira arasında değişen fiyatlardan sattığı kaval yapımını babasından öğrendiğini ifade eden Güç "Ailemizde şu an 79 yıllık kültür var. 11 yaşında babamın yanında çırak olarak başladım. Şu an 50 yaşındayım ve bu sanat ile 39 yıldır iç içeyim. Ben babamdan öğrendim. Benden sonra da 2 tane oğlum var. Onlara öğrettim, benden sonra da onlar yürütecekler. Şu anda kavallarımızı daha çok profesyonel anlamda sahnede çalan, kullanan kişilere, konservatuvarlara satıyoruz. O da nereye kadar devam ederse. Ben bu işi meslek olarak yaptım ama çocuklarım da mutlaka hobi olarak yapacaklar" dedi.

KAVAL, CEP TELEFONUNA YENİK DÜŞTÜ

Eskiden köylerde çobanların kaval çaldığını, ancak şimdilerde herkesin telefon kullandığını belirten Güç, "Babamın kaval yaptığı zamanlarda her köyde en az 15- 20 kaval çalan çoban vardı. Her köy için söylüyorum. Ama şu an köylerde çobanlık mesleği bittiği için kaval kullanan da kalmadı. Kullanan çok az kesim kaldı. Onların da kavala merakı kalmadı. Teknolojiye yenik düştüler. Ellerine telefon aldılar, şu anda herkes cep telefonu ile oynuyor. Önceden kaval bizim bu yörede geleneksel olarak bolca kullanılan bir enstrümandı. Düğünlerde, kına gecelerinde kaval kullanılıyordu. O zaman radyo bile yokmuş, herkes bağlama ve kaval kullanıyormuş" diye konuştu.

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DHA