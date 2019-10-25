ÜNİAK Genel Başkan Yardımcısı Sedef’ten Rektör Turgut’a ziyaret

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı Üniversite (ÜNİAK) Başkan Yardımcısı Ali Sedef, Adıyaman Üniversitesi ÜNİAK Topluluk Başkanı İbrahim Halil Tepe ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'u makamında ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ÜNİAK'ın Adıyaman ve ülke genelindeki çalışmalarından bahseden Ali Sedef, üniversitenin çalışmaları hakkında da Turgut'tan bilgi aldı.

ÜNİAK olarak Adıyaman Üniversitesinde öğrencilerin de faydalanabileceği örnek niteliğinde proje ve çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini belirten Sedef, "Bu ziyarette topluluğumuzun çalışmalarıyla ilgili hocamıza bilgi verdik. Adıyaman Üniversitesi fiziki, sosyal ve kültürel imkanlarıyla çok iyi bir noktaya erişmiş. Kıymetli hocamızın tecrübesi, donanımı ve çalışkanlığı üniversitemizi daha iyi noktalara ulaştıracaktır. Bundan sonraki çalışmalarında da kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Turgut ise, Başkan Yardımcısı Ali Sedef ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: İHA