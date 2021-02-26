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  3. UNICEF ile AstraZeneca 85 ülkeye Kovid-19 aşı tedariki için imzaları attı!

UNICEF ile AstraZeneca 85 ülkeye Kovid-19 aşı tedariki için imzaları attı!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 85 ülke için harekete geçip 170 milyon doz koronavirüs aşısı sağlayabilmek amacıyla AstraZeneca ile anlaşma imzaladı.

UNICEF ile AstraZeneca 85 ülkeye Kovid-19 aşı tedariki için imzaları attı!

UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre, Örgüt ve AstraZeneca arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı programı COVAX adına Kovid-19 aşısı tedariki için anlaşmaya varıldı.

İmzalanan anlaşma kapsamında UNICEF, AstaZeneca'dan 85 ülke için 170 milyon doz aşı tedarik edecek.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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