Unicef: "Irak’ta kutlama yapılmayacak"

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (Unicef), Irak'taki protesto gösterilerinde ölen ve yaralanan birçok sayıda genç nedeniyle Dünya Çocuk Hakları Günü'nün Irak'ta kutlanmayacağını duyurdu.

1989 yılından bu yaba her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili bir mesaj paylaşan Çocuklara Yardım Fonu (Unicef), Irak'ta geçen Ekim ayından itibaren başlayan protesto gösterilerinde birçok sayıda masum genç ve çocuk hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından dolayı Irak'taki kutlamalarını iptal ettiğini açıkladı. Irak'taki protestocuların büyük bir kısmı çocuk ve gençlerden oluştuğuna dikkat çeken Unicef, çocukların haklarını garanti altına almayı amaçlayan Dünya Çocuk Hakları Günü anlaşmasına imzalayan Irak'ta işsizliğin yüksek oranda olduğuna dikkat çekti.

Irak'ta geçen Ekim ayında başkent Bağdat ile güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde 300'den fazla kişinin gaz bombası ve gerçek mermi sonucu öldürülmesi tepkiye neden olmuştu.

Uluslararası Af Örgütü Irak yönetimini gaz bombalarını göstericileri dağıtmak yerine öldürmek için kullanmakla suçlamıştı.

Kaynak: İHA