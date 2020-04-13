UNICEF: Yemen'de gözaltı merkezlerindeki çocuklar serbest bırakılmalı

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Yemen'deki gözaltı merkezlerinde tutulan çocukların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

UNICEF'in Yemen Temsilcisi Sara Beysolow Nyanti, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gözaltı merkezlerinde tutulan çocukların derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Nyanti, bu çağrısıyla birlikte UNICEF Direktörü Henrietta Fore'un, "Çocukların güvenlik, refah ve sağlık alanındaki hakları her zaman ve özellikle Kovid-19 gibi krizler esnasında korunmalı." mesajını paylaştı.

Yemen'deki gözaltı merkezlerinde bulunan çocukların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmiyor, ancak taraflar birbirlerini çocukları tutuklamak ve zorla silah altına almakla suçluyor.

BM'nin Haziran 2019'daki raporunda, 1 Nisan 2013-31 Aralık 2018 döneminde, çatışma taraflarınca Yemen'deki çocuklara yönelik 11 bin 779 açık ihlal gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde 10 Nisan Cuma günü ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği duyurulmuştu.

Uluslararası yardım kuruluşları, uzun süredir yaşanan çatışmalar nedeniyle sağlık sektörü çok zayıf olan Yemen'de salgının yol açacağı vahim sonuçlar karşısında uyarılarda bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti meşru ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.









Kaynak: AA