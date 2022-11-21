UNICEF'den Fransa'ya çocuk hakları konusunda uyarı geldi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Fransa'da yoksulluk ve istismardan ölüme değin çocukların haklarının garanti altına alınmasına ilişkin hükümete uyarıda bulunarak, çocuk haklarının korunmasının 5 yıllık dönemin öncelikleri arasında yer alması çağrısı yaptı. Raporda Fransızların yüzde 22'sinin çocukluklarında cinsel ve fiziki şiddete maruz kaldığı belirtildi.

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UNICEF'den Fransa'ya çocuk hakları konusunda uyarı geldi

UNICEF Fransa, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuk haklarına ilişkin rapor hazırladı.

Raporda, Çocuk Hakları Komitesine 15 Aralık'ta sunulacak raporun UNICEF Fransa Başkanı Adeline Hazan tarafından yapılan ön değerlendirmesinde, Fransa'da çocuklara yönelik kamu politikalarının ve ulusal stratejilerin geliştirilmesi ile savunmasız bazı çocuk gruplarının haklarına yönelik ilerleme kaydedildiği belirtilse de hala çocuk haklarına ilişkin önemli ölçüde ihlaller yaşandığına işaret edildi.

Raporda, ülkedeki en savunmasız çocukların, yoksullukla mücadele eden, engelli, cinsel taciz mağduru, kurumlara emanet edilmiş, alıkonulmuş veya göçmen durumdakiler olduğu ve en temel haklarını güvence altına alma mücadelesi verdikleri belirtilerek, Fransa'da her 5 çocuktan en az birinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı vurgulandı.

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ÜLKEDE HER 5 GÜNDE BİR ÇOCUK EBEVEYNİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLÜYOR

Eylül 2022'de yapılan araştırmaya göre ülkede 42 bin 756 çocuğun evsiz olduğu bilgisinin paylaşıldığı raporda, bu çocukların 41 bin 98'inin büyük çoğunluğunun otellere yerleştirildiği ancak bu tür konaklamaların aile yaşamı ve kendileri için uygun olmadığının altı çizildi.

Raporda, Fransa'da her yıl 160 bin çocuğun cinsel tacize maruz kaldığı belirtilerek, her 5 günde bir çocuğun ebeveynlerinden biri tarafından öldürüldüğü, 10 çocuktan birinin psikolojik şiddete uğradığı ifade edildi.

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ÇOCUKLARIN YÜZDE 22'SİNİN ÇOCUKLUKLARINDA CİNSEL VE FİZİKİ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Ayrıca Fransızların yüzde 22'sinin çocukluklarında cinsel ve fiziki şiddete maruz kaldığı belirtildi.

Sosyal ve bölgesel eşitsizliklerin kentlerin belirli mahallelerinde ve denizaşırı topraklarda çok fazla çocuğun okula, sağlık veya koruma hizmetlerine erişimini sekteye uğrattığı vurgulanan raporda, Fransız Guyanası'nda 10 çocuktan 6'sının yoksulluk içinde yaşadığı ve 6-13 yaş grubundakilerin eğitim oranının yüzde 92,6 olduğu bildirildi.

UNICEF'TEN FRANSA'YA ÇOCUK HAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALMA ÇAĞRISI

Raporda, akıl sağlığının, çevrim içi koruma durumunun, katılım hakkının, iklim değişikliğinin sonuçlarının ve kirlilikle mücadelenin çocukların karşılaştığı yeni büyük zorluklar olduğu kaydedilerek, "6-18 yaş grubundaki çocukların üçte biri psikolojik bozukluklardan muzdarip ve her 4 çocuktan 3'ünün kirli hava soluduğu biliniyor." ifadesine yer verildi.

Fransa'da 2012'den bu yana büyük çoğunluğu Mayotte Adaları'nda, 1460'ı metropollerde olmak üzere 33 bin 786 çocuğun gözaltına alındığına işaret edilen raporda, sınırlarda keyfi baskılar, Suriye'deki (Fransız) çocukların geri getirilememesi, çocukların idari gözaltılarda tutulmasının Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne (CIDE) aykırı olduğu vurgulandı.

Raporda, ülkede çocuk haklarına yönelik mevcut politikaların düzensizliğinin ve toparlayıcı olmamasının bu hakların göz ardı edilmesine, etkisiz kalmasına yol açtığı kaydedilerek, "Bu nedenle UNICEF, Fransa'ya tüm çocukların haklarını güvence altına almak için iddialı bir ulusal strateji uygulaması çağrısında bulunuyor." ifadesi yer aldı.

Bu stratejinin aynı zamanda çocuk merkezli kamu politikalarına yer verilmesini sağlayacağı değerlendirmesi yapılan raporda, salgın, enerji ve çevre krizinin Fransa'da ve dünyadaki çocuklar üzerinde ciddi yansımalarının olduğu, yoksulluk, göçmen ve engelli durumdaki savunmasız çocukların bunlardan çok etkilendiği, bu nedenle bu kitlelere yönelik özel destek çalışmalarının yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

KAYNAK: AA

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