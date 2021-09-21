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Unicode Konsorsiyumu yeni çıkaracağı emojisinin hamile erkek olduğunu duyurdu

Unicode Konsorsiyumu var olan emojilerin arasına yeni olarak hamile erkeğin de ekleneceğini açıkladı.

Unicode Konsorsiyumu yeni çıkaracağı emojisinin hamile erkek olduğunu duyurdu

Unicode Konsorsiyumu şaşırtan bir karar vererek 5 yıldır var olan hamile kadın emojisine 'hamile erkek' ve 'hamile kişi' emojileri ekleneceğini açıkladı.

"ERKEKLER DE HAMİLE OLABİLİR"

Emojipedia'dan yapılan açıklamada, "Yeni hamilelik seçenekleri trans erkekler, ikili cinsiyeti tanımayan kişiler veya kısa saçlı kadınlar tarafından temsil edilmek için kullanılabilir. Elbette, bu emojilerin kullanımı bu gruplarla sınırlı değil. Erkekler hamile olabilir."

Unicode Konsorsiyumu yeni çıkaracağı emojisinin hamile erkek olduğunu duyurdu

"ARTIK BU DURUMU GÖSTEREN EMOJİLER VAR"

"Bu, gerçek dünya (örneğin, trans erkekler) ve kurgusal evrenler (örneğin, 1994 yapımı "Junior" filmindeki Arnold Schwarzenegger) için geçerlidir. Her cinsiyetten insanlar da hamile olabilir. Şimdi bunu temsil eden emojiler var." denildi.

KULLANICILAR "ÇOK BÜYÜK EKSİKLİKTİ" DEDİ

Bazı sosyal medya kullanıcılarının görüşü ise şimdiye kadar hamile bir erkek emojisinin "çok büyük bir eksiklik" olduğu ve Unicode Konsorsiyumu'nun kararının geç çıktığından bahsetti. Ancak çıkan yeni emojilere tepki gösterenler de oldu.  Apple, Google ve Microsoft gibi şirketler, konsorsiyum tasarımlarının stilize edilmiş versiyonlarını sistemlerinde kullanmaya başladı.

Emojilerin kullanımı için farklı işletim sistemlerinde bir çıkış tarihi onaylanmadı.

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