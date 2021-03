Unicorn ne demektir, tabiri nedir? Unicorn Tek boynuzlu at efsanesi gerçek mi? Unicorn ; Tek boynuzlu at şeklindeki hayali bir hayvan, boynuzlu at olarak tanımlanan Unicorn girişimcilik dünyasında neyi ifade etmektedir. Hangi şirketler Unicorn olarak tanımlanmaktadır. Efsanevi bir varlık olarak Unicorn’un yaşamış olma ihtimali bulunmakta mıdır? Tüm detayları sizler için derledik…

A+ A-

Unicorn Türkçe anlamı ile tek boynuzlu at manasına gelmektedir. Unicorn efsanevi bir at olarak tanımlanmakta olup mütolojide Unicorn’un saf temiz masum olduğuna ve kanını içen kişinin ölümsüzleşeceğine inanılmaktadır. Günümüzün girişimcilik dünyasında ise Unicorn bir milyar dolar üzerinde değere ulaşan girişimler olarak tanımlanmaktadır. Eğer bu değer 10 milyar dolar ve üzerinde ise 'Deacorn' olarak tanımlanmaktadır. Hectacorn ise 100 milyar dolar ve üzerinde değeri bulunan şirketlere verilen isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Aileen Lee tarafından girişimcilik dünyasında bu tabir yer almaya başlamıştır. En fazla unicorn firmalar ise ABD ve Çin’de bulunmaktadır. Bu ülkeleri İngiltere, Hindistan, İsrail, Almanya, Endonezya, Japonya takip etmektedir. Ülkemizde ise unicorn olarak tabir edebileceğimiz bir şirket bulunmamaktadır. Unicorn Tek boynuzlu at efsanesi gerçek olabilir mi? Tek boynuzu olan bir canlı olan Sibirya Unicorn’nunun neslinin 350 bin yıl önce sonra erdiği sanılıyordu fakat Kazakistan’da yapılan yaraştırmalar bize bundan 30 bir yıl önce tek boynuzlu bir canlının yaşamış olduğunu gösteriyor. Elimizde bunun dışında bilimsel bir veri bulunmamış olsa da Tek boynuzlu at efsanesinin insanların bir hayal ürünü olmayabileceğini de da bu durum bize düşündürtmektedir. Bu canlının destansı güçlere sahip olduğuna dair elimizde hiçbir veri bulunmamakta fakat 3-4 ton ağırlığında olduğu ve yüksekliğinde 2 metreye yaklaştığı tahmin ediliyor. Tek boynuzu ise oldukça büyüktü. Bu canlı bir attan daha çok mamuta benziyordu diyebiliriz. UnicornDeacornHectacorn