Unicorn şirket ne demek? Unicorn şirketler listesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Aldığı son yatırımla 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan @getir Türkiye'nin 2. Turcorn'u oldu!'' ifadelerini kullandı. Duyumun yayılmasının ardından Unicorn şirket ne demek? sorusu ve Unicorn şirketler listesi merak konusu oldu.

UNİCORN ŞİRKET NE DEMEK?

Unicorn 'Tek boynuzlu at' demektir. Girişimcilik dünyasında kullanılan tabir olan Unicorn şirket milyar dolarlık şirket anlamına gelmektedir. Sipariş uygulaması girişimi Getir, Sequoia Capital ve Tiger Global'den 300 milyon dolarlık yatırım alarak 2 milyar 600 milyon dolarlık değerlemeye ulaştı.

Varank da, tebrik mesajı yayımlayarak '' 2023’e kadar 1 milyar dolar değerlemeyi geçen 10 unicorn yani Turcorn çıkarma hedefimize adım adım ilerliyoruz. Aldığı son yatırımla 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan @getir Türkiye'nin 2. Turcorn'u oldu! Tebrikler @NazimSalur ve şirketin tüm emekçileri! '' açıklamasını yaptı.

UNİCORN ŞİRKETLER LİSTESİ

Ant Financial-Çin-150 BN$

Bytedance-Çin-75BN$

Uber-ABD-72BN$

Didi-Çin-56BN$

Facebook-ABD-50BN$

Xiaomi-Çin-45BN$

Alibaba-Çin-42BN$

Airbnb-ABD-38BN$

Lufax-Çin-30BN$

Meituan-Dianping-Çin-30BN$