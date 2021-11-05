Ağsı ne demek, TDK'ya göre Ağsı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gaziantep FK- Kasımpaşa karşılaşmasında hakem maçı erken bitirdi, duşta olan oyuncuları geri çağırdı!Gaziantep FK 2- 0 Kasımpaşa | Maç sonucuTuzlaspor 3- 0 Denizlispor| Maç sonucuÇaykur Rizespor 2 - 0 Aytemiz Alanyaspor | Maç sonucuİstanbulspor-Menemenspor maçı neden durduruldu? İstanbulspor-Menemenspor maçı neden yarıda kesildi?Aslı Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu ve kilosu kaç? İşte Milli Sporcu Aslı Demir'in biyografisi...Koloni ne demek, TDK'ya göre Koloni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?5 Kasım 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Üniforma akımına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yasal işlem uygulaması!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Üniforma akımına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yasal işlem uygulaması!

Üniforma akımına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yasal işlem uygulaması!

Sosyal medyada son zamanlarda akım haline gelen "üniformalı fotoğrafını paylaş" akımı Milli Savunma Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık, sıkıntı oluşturabilecek tüm askeri paylaşımlar hakkında yasal işlem başlattı.

Üniforma akımına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yasal işlem uygulaması!

Son zamanlarda sosyal medyanın en dikkat çekici özelliklerinden biri de "akımlar" başlığı altında toplanan video ve görseller oldu. Her hafta başlık güncellenen platformlarda bu defa "üniformanla fotoğraf paylaş" akımı ilgi görünce Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Okulda veya iş yerinde üniformalarını paylaşanlar arasında asker ve polislerin artış göstermesi sebebiyle MSB yasal işlem başlattı.

Üniforma akımına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yasal işlem uygulaması!

GÜVENLİK SIKINTISINA NEDEN OLABİLECEK PAYLAŞIMLAR HAKKINDA

Akıma dahil olmak isteyen asker ve polis görevini üstlenen kullanıcılar, kışlaların içinde güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlar yaptığı takdirde cezalandırılacaklar. MSB bu tür problemlerin meydana gelmemesi açısından, tüm hesaplarda incelemeler yapmaya devam ediyor.

Birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT