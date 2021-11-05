Üniforma akımına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yasal işlem uygulaması!

Son zamanlarda sosyal medyanın en dikkat çekici özelliklerinden biri de "akımlar" başlığı altında toplanan video ve görseller oldu. Her hafta başlık güncellenen platformlarda bu defa "üniformanla fotoğraf paylaş" akımı ilgi görünce Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Okulda veya iş yerinde üniformalarını paylaşanlar arasında asker ve polislerin artış göstermesi sebebiyle MSB yasal işlem başlattı.

GÜVENLİK SIKINTISINA NEDEN OLABİLECEK PAYLAŞIMLAR HAKKINDA

Akıma dahil olmak isteyen asker ve polis görevini üstlenen kullanıcılar, kışlaların içinde güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlar yaptığı takdirde cezalandırılacaklar. MSB bu tür problemlerin meydana gelmemesi açısından, tüm hesaplarda incelemeler yapmaya devam ediyor.

Birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi