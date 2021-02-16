Üniler açılıyor mu YÖK? Hangi üniversiteler açılacak?

Birinci dönemi online olarak bitiren üniversite öğrencileri bahar döneminde yüz yüze eğitime geçmek istiyor. YÖK tarafından yapılan anketin sonuçları da üniversitelerin açılması gerektiği yönünde. YÖK Başkanı Yekta Saraç anketin katılımcı sayısı bakımından Türkiye'de yapılan en büyük anketler arasında yer aldığını belirtti.

ÜNİLER AÇILIYOR MU YÖK?

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara öğretmenler ve öğrencilerin görüşlerini ilettiklerini bildiren Prof. Dr. Saraç, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin sadece yüzde 11'i öğretim elemanlarının ise sadece yüzde 3'ü Sağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Bilindiği üzere YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulmuştur. Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır. Nitekim üniversitelerdeki hocalarımız ve idari personelin de kademeli bir şekilde aşılanmasının yükseköğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde ne denli önemli olduğu açıktır. Buna ilişkin talebimizi de geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığına iletmiştik."

HANGİ ÜNİVERSİTELER AÇILACAK?

Görüşlerini paylaşan öğretim elemanları ve öğrencilerinin dikkate alındığının altını çizen Saraç, yetki alanlarındaki karar süreçlerine görüşleri yansıtmaya çalıştıklarını, yetki alanları dışındakileri de ilgililerle paylaştıklarını belirtti.

Ankete gönüllülük esasında katılan 1 milyon 255 öğrenci ile 29 bin öğretim elemanına ve ankete katkı veren başta rektörler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Saraç, sözlerini şöyle noktaladı;

''Ankete cevap veren öğrencilerimizin yüzde 55'i kız öğrencilerimizdir. Ankete katılımlarının erkeklerden anlamlı ölçüde daha fazla olmasının, önemli ve umut verici bir ayrıntı olduğunu da belirtmek isterim. Anket sonuçlarının bütününün kamuoyuyla bu hafta içerisinde paylaşılması planlanmıştır."

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