UNITAR’ın Türkiye’deki iki ortağından biri ZBEÜ oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ), değer temelli sağlık projesinde Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsünün (UNITAR) Türkiye'deki iki ortağından biri oldu.

Değer temelli sağlık hizmetleri konusunda gerçekleştirilecek ortak proje için 1963 senesinde kurulan ve dünyanın dört bir yanından sivil toplum temsilcilerine eğitim ve öğretim faaliyeti sunan UNITAR, ZBEÜ Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak oldu. UNITAR bu ortak projenin yürütülmesi için Türkiye Sağlık Bakanlığı ile de anlaşma imzaladı.

UNITAR'ın Küresel Cerrahi Vakfı ile iş birliği içinde, sağlık sistemlerini küresel olarak güçlendirmek, iş birliğini artırmak ve hasta odaklı bakımı geliştirmek amacıyla 2021 yılında başlattığı Değer Temelli Sağlık Hizmeti (VBHC) projesi, Türkiye'de ve dünya çapında meme kanseri tedavisine odaklanıyor.

Yenilikçi veri toplama araçları, özel eğitim ve farkındalık girişimleriyle meme kanserine yönelik sürdürülebilir çözüm oluşturmayı hedefleyen projede UNITAR, ZBEÜ Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi meme kanseri cerrahi bakımında kapasiteyi geliştirmek için ortak çalışacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)