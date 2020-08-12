Üniversite adayı öğrencilerden 'pornografik yorum' talebi

Üniversiteye geçecek öğrenciler için sona eren sınav maratonu, yerini tercih telaşına bıraktı. Öğrencilerin stres altında ve her olumsuzluktan etkilenebilecekleri bir dönem olan bugünlerde özel bir üniversitenin tanıtım sitesinde yer alan içerik herkesi şok etti.

ADAY ÖĞRENCİLERE PORNOGRAFİK YORUM TEKLİFİ

'internethaber' isimli site mensubu Anıl Tuna haberine göre, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'nun tanıtım sitesinde yer alan ifadede, öğrencilerden pornografik yorum paylaşmaları istendi. Üniversitenin web sayfasında bulunan 'Aday Öğrenci' sekmesinde yer alan "Ücretsiz porno videolar ya da xxx çıplak içerikle ilgili yorumlarla en iyi web sitelerinin keyfini çıkarın." ifadesi, tüm öğrenci ve velileri şaşırtırken üniversite yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi. Özel üniversitelerde verilen eğitimin yeterliliğinin sorgulandığı tercih döneminde yaşanan bu olayın tartışmaların fitilini ateşleyeceği düşünülüyor.

ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Mesleki alanlarda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirecek eğitim kurumları açmak” maddesi kapsamında kurulan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Prof. Dr. Aynur Aydın’ın kurucu müdürlüğünde 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında faaliyete geçmiştir. 9 program ve 500 öğrenci ile akademik yolculuğu başlayan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, 2019-2020 Akademik yılı itibariyle 26 program ve 5 bin öğrenciyi kapsayacak büyüklüğe ulaşmıştır.