Üniversite binasının 9. katından aşağı atladı
Kadıköy'de bir özel üniversitenin 9. katından aşağı atlayan genç kız hayatını kaybetti.
Kadıköy'de bir özel üniversitenin 9. katından aşağı atlayan genç kız hayatını kaybetti.
Kadıköy'de bulunan özel bir üniversitede İrem Ş. adlı öğrenci intihar etti. 9. kattaki pencereden aşağı atlayan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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