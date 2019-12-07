Üniversite Danışma Kurulu Toplantısı

Sinop Üniversitesi, mevcut durumunun değerlendirilmesi ve gelecek hedeflerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı, üniversite, kamu, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıya; Sinop Valisi Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, iş adamları ve davetliler katıldı. Toplantının açılışında Sinop Üniversitesinin son dört yıldaki gelişimi ve öğrencilere sunduğu eğitim-öğretim imkânları anlatan sine vizyon filmi izlendi. Toplantıda üniversitenin mevcut alt yapı imkânları ve hedeflenen alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Burada konuşma yapan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, özellikle sosyokültürel etkinliklerin düzenlenmesi noktasında, Sinop Belediyesinin her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Program, katılımcıların Sinop Üniversitesinin gelecek stratejisi hakkında teklif ve önerilerini sunmasıyla devam etti.

Kaynak: İHA