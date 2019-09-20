YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından internette kayıt tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki Üniversite ek tercih kayıtları ne zaman? YKS ek tercih kayıtları ne zaman? Ek tercih yurt başvuruları ne zaman, nereden, nasıl yapılır? Tüm merak edilenler haberimizde...

ÜNİVERSİTE EK KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

YKS EK KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 19 Eylül 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

EK TERCİHLE YERLEŞENLERİN YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklamaya göre; ek kontenjan, özel yetenek sınavıyla yerleşen, yatay, dikey geçiş yapan, sağlık lisans tamamlama, yurt içi ve yurt dışı değişim programı ve yüksek lisans, doktora öğrencileri için yurt başvurusu ilerleyen günlerde http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinden açıklanacak. Geçtiğimiz senelere bakıldığı zaman Eylül sonunda yurt başvuruları alınmaya başlanabilir.

2019 YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvurusu e-devlet üzerinden yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

EK KAYITLARLA KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme sonucunda, 43 bin 945'i ön lisans, 17 bin 887'si lisans olmak üzere 61 bin 832 aday daha yükseköğretim programına yerleşti.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan açıklamada, genel yerleştirmeler sonucunda üniversitelerin örgün eğitim veren programlarındaki doluluk oranının 2017'de yüzde 76,45 iken 2018'de yüzde 84,69'a, bu yıl ise yüzde 91,36'ya yükseldiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, kontenjanlarda yapılan rasyonel planlamalar sonucunda genel yerleştirmedeki doluluk oranlarında artış sağlanırken, ek yerleştirmede yerleşen aday sayısı da önceki yıllara göre arttı.

Ek yerleştirmenin ardından 2017'de 322 bin 14 olan boş kontenjan sayısı, 2018'de 114 bin 655, bu yıl ise 80 bin 635 oldu.

ÜNİVERSİTENİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Üniversitenin kavramsal tanımı üzerine araştırmacıların çeşitli görüşleri Kortan’ın (1981) belirttiği üzere: “Üniversiteler, Ortaçağ’da 12. yüzyıldan, günümüze dek gelişen ve toplumdaki önemi her geçen gün daha da artan bir bilim kurumu olarak yaşamını sürdürmektedir. Burası başlangıçta “öğretmenler” ile öğrencilerin birliği anlamına gelen, “Universitas magistrorum et scholarium” olarak adlandırılan ve uğraşıları bilim alanlarını kapsayan grubun yaşadığı bir yerdi.

Sanayi ve endüstri devrimini gerçekleştirmiş toplumlar bu süreçte elde ettikleri zenginlikleri, kalkınmayı sürekli kılabilmek için bilgi teknolojilerine aktarmaya başlamışlardır. Sanayi sonrası bilgi toplumu olma yolunda önemli adımlar atmışlardır. İçinde yaşadığımız 21. yüzyıl bu nedenle bilgi çağı olarak da anılmaktadır. Bu çağda bilgiyi aramak, üretmek, yaymak, toplumsal bir görevdir. Bu görevi yerine getiren en önemli kurumlardan biri üniversitelerdir.

Ülkemizde:

104 devlet üniversitesi

66 vakıf üniversitesi bulunmaktadır.

Günümüzde üniversite bulunmayan şehir kalmamıştır. Hızlı nüfus artışı, ekonomik kalkınma, bilginin öneminin artması ile paralel olarak üniversite sayısında artış yaşanırken, bir yandan da mevcut üniversitelerin kapasiteleri artmıştır.

Üniversiteler ne işlevsel olarak ne de fiziksel olarak çağın gerisinde kalamazlar. Üniversiteler günümüzün en önemli kurumlarındandır çünkü topluma yön verirler ve toplumda itici güç rolünü üstlenirler. Bilgide ve teknolojide yaşanan gelişmeler üniversiteleri değişmeye zorlar. Yeni üniversite yapıları çağın gereksinimlerini karşılayabilmelidir.

Günümüzde üniversitelerin tanımı ile ilgili en kabul gören görüş: üniversiteler, gerçekleri arayan, bilim üreten, bilim yayan, en üst düzeyde araştırma ve eğitimin yapıldığı, içeresinde fakülte, yüksekokul, enstitüleri ve araştırma merkezlerini barındıran, ödüllendirme, derecelendirme ve diploma verme yetkisine sahip olan kurumlardır.

YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.