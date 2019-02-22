TEKİRDAĞ (AA) - Malkara Meslek Yüksek Okulunda üniversite güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Kadir Ertürk, Kredi ve Yurtlar Kurumu İlçe Müdürü Songül Günay katıldı.

Karahan, Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen üniversite öğrencilerinin huzur ortamında eğitim almaları ve iyi yetişmelerinin her şeyden değerli olduğunu belirterek, üniversite ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmamasını amaçladıklarını söyledi.

Toplantıda, öğrencilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için kurumların üzerine düşen görevler konusu üzerinde duruldu.







Kaynak: AA