Üniversite hastanesinde tedavi gören çocukların oyuncağı Rektör Şahin'den

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversite hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti, onlara oyuncak armağan etti.

Rektör Şahin, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ile Çocuk Cerrahi Kliniğinde tedavi olan çocukları ziyaret etti.

Sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Rektör Şahin çocuklara oyuncaklar hediye etti.

Şahin, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada hastaların en iyi hizmeti alması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Hastane olarak tedavinin en iyisini sunarken hastalarının morallerini de yüksek tutmaya çalıştıklarının altını çizen Rektör Şahin, "Hastanemizde yatmakta olan hastalarımıza sağlık hizmetini en iyi şekilde sunarken bir yandan da moral desteği sunmak istiyoruz. Bu açıdan bu tür faaliyetleri önemsiyoruz." dedi.





Kaynak: AA