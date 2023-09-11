Üniversite için yapılan projeler yakından takip edildi

BİLECİK (İHA) – Bilecik Valisi Şefik Aygöl üniversitede devam eden projeleri yakından inceledi.

Vali Şefik Aygöl Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine ziyaret gerçekleştirerek Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile bir araya geldi. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt, Prof. Dr.Sıddıka Özkaldı Karakuş ile Prof. Dr. Mahmut Baykan ve Genel Sekreter Öğr. Gör. Özgür Özcan hazır bulundular. Rektör Beydemir Vali Aygöl'e, Üniversitenin mevcut projeleri ve gelecek planları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kuruluş kararının ardından bir yıl gibi kısa bir sürede öğrenci alımına başlayan Tıp Fakültesi öğrenci alımı için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlayan Diş Hekimliği Fakültesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hakkında bilgi alan Vali Aygöl, yaptığı çalışmalardan dolayı Rektör Beydemir'i tebrik etti. Gerçekleşen görüşmede, Bilecik Valiliği ve Üniversite arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına atılacak adımlar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)