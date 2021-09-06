Üniversite e Kayıtları başlar başlamaz milyonlarca aday kayıt işlemlerine başlayacak. YKS sonuçlarına göre tercih ettikleri programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olup, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt yapmadan önce muhakkak Üniversite kayıtları için gerekli belgelerin incelenmesi gerekiyor. Bununla birlikte "Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? ÖSYM ile 2021 Üniversite kaydı için gereken belgeler ve evraklar nedir?" soruları merak ediliyor. Haberimizde soru başlıklarına yer verdik.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER 2021?

İşte 2021 yılının üniversite kayıtları için gerekli belgeler şöyle;

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

KİMLER ÜNİVERSİTE KAYDI YAPAMAZ? ÜNİVERSİTE KAYDI HANGİ KOŞULLARDA GERÇEKLEŞMEZ?

Merkezî yerleştirme işlemi ile herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi için, kazandığı üniversite kurumunun aradığı koşulları taşıması gerekiyor. Adayın internet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.

Yükseköğretim programlarının koşulları arasında yer alan veya almadığı halde yükseköğretim kurumları tarafından programa kayıt için meslekle ilgili kanun veya yönetmeliklerde dikkate alınarak tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenmesi ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin kaydının gerekli sağlık raporunu karşılayamadığı için yapılamadığının yazılı olarak beyan edilmesi üzerine, sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen 9 özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama, güvenlik ve/veya arşiv soruşturmasının olumsuzluğu ile intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları ÖSYM Başkanlığınca aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir

Yukarıda belirtilen sebeplerle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurmaları gerekmektedir. 15 günlük sürenin hesaplanmasında bu kılavuzda belirtilen kayıt tarihlerinin bitiminden sonraki ilk mesai günü dikkate alınacaklardır. İlgili adayların dilekçelerinde aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek bu doğrultuda talepte bulunması gerekmektedir. Dilekçesinde aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini açıkça belirtmeyen adayların talepleri, değerlendirmeye alınmayacaktır.

1. 2020-YKS yerleştirme işlemleri sonucunda oluşan taban puan koşulu ile özel koşullarını sağladığım dilekçemde adını

ve kodunu açıkça belirttiğim programa yerleştirilmek istiyorum. Bu programa gerekli koşulları sağlamadığım için

yerleştirilmemem halinde sonraki yıl yerleşememiş aday olarak işlem görmek istiyorum.

(Adayların Kılavuz ekindeki dilekçe örneğini kullanmaları ve tercih ettikleri programın kodunu ve adını kılavuzdaki

şekilde eksiksiz ve hatasız dilekçelerine yazmaları gerekmektedir. 2020-YKS merkezi ilk yerleştirmede oluşan en küçük puan tablosu, “2020-YKS Sayısal Bilgiler’de yer alacaktır. Adayların tercihlerini belirlemeden önce bu bilgileri dikkatlice kontrol etmeleri ve en küçük puan koşulunu sağlamadığı bir programa tercihlerinde yer vermemeleri gerekmektedir. Merkezi ilk yerleştirmede kontenjanı dolmayan programlar için kılavuzda belirtilen genel baraj puan koşulları geçerlidir.) 2. Hiçbir programa yerleştirilmek istemiyorum. Bir sonraki yıl yerleşememiş aday olarak işlem görmek istiyorum.

Dilekçelerinde 1. seçeneği belirten adaylar yalnızca bir programa (BURSLU programlar hariç) yerleştirilme talebinde bulunabilecek olup tercihte bulundukları programa kontenjan harici yerleştirileceklerdir. Birden fazla program tercihinde bulunan adayların yalnızca birinci sıradaki program tercihi işleme alınacaktır. Dilekçesinde yer alan programa yerleşen ve bu programa da belirtilen sebeplerle kayıt hakkı kazanamayan adaylar bir sonraki yıl yerleşmiş aday olarak işleme alınacaklardır.

2020-YKS merkezi ilk yerleştirmede (genel yerleştirme) herhangi bir programa yerleşmeyip ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların, yukarıda belirtilen sebeplerle kayıt yaptıramamaları halinde, ek yerleştirme için belirlenen kayıt tarihlerinin tamamlanmasından sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Bu durumdaki adaylar, 1. seçeneği seçmeleri halinde Ek Yerleştirme Kılavuzunda yer alan bir programı (BURSLU programlar hariç) tercih edebilecek olup hem genel yerleştirmede hem de ek yerleştirmede oluşan taban puanların (Ek yerleştirmede kontenjanı dolmayan bir programın tercih edilmesi durumunda ilgili programın merkezi ilk yerleştirmede oluşan en düşük puanının sağlanması gerekmektedir.) ve programa ait özel koşulların sağlanması halindekontenjan harici yerleştirileceklerdir. Talebi doğrultusunda tercih ettiği programa yerleşemeyen adayların bir sonraki yılyerleşmemiş aday işlemi görmeleri sağlanacaktır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle yerleştiği programa kaydı yapılamayan adayların, ilgili yerleştirme için belirlenen kayıt tarihlerinin tamamlanmasından sonraki ilk 15 gün içerisinde, aşağıdaki belgeleri Başkanlığımıza ulaştırmış olmaları gerekmektedir:

1- Bir Üniversite veya Devlet hastanesinden alınan heyet raporu (Konulan teşhis açık olarak yazılmalıdır.).

2- İlgili Üniversitenin kaydın neden yapılamadığına dair resmi yazısı (Hastanenin teşhisi açık olarak yazılmalıdır.).

3- Adayın, ÖSYM Başkanlığına hitaben durumunu ve tercihi açık olarak belirten dilekçesi (Adayların Kılavuz ekindeki dilekçe örneğini kullanmaları gerekmektedir.).

Adayın programa kaydının yapılmasına engel durumun kılavuzda belirtilen tarihten sonra tespit edildiğinin ilgili kurum tarafından bir sonraki yılın YKS başvurusunun son gününe kadar ÖSYM’ye bildirilmesi ve adayın da ÖSYM’ye başvurması halinde ilgili aday, sonraki yıl yerleşmemiş aday olarak işleme alınacaktır.

Adayların kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde dilekçelerini ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur.

Ek puanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, kayıt sırasında okul türü veya alanını belgelendirmek zorundadırlar. Bu durumlarını belgelendiremeyen adaylar, yerleştirilmiş olduğu programa kayıt hakkını kaybederler.