Üniversite kayıtları ne zaman 2021 nasıl yapılır? 2021 Üniversite kayıt ücreti ne kadar?

Tıp Fakültesi 706

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi 590

Veteriner Fakültesi 462 2,549

Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları) 562 5,098

Teknik Eğitim Fakültesi 335 1,370

İTÜ İşletme Fakültesi Müh. 480

Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi

İnşaat Fakültesi

Kimya Metalurji Fakültesi

Maden Fakültesi

Makine Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mühendislik ve Teknoloji Fak.

Mühendislik ve Doğa Bil. Fak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Orman Fakültesi

Tarım Bil. ve Teknolojileri Fak.

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yer Bilimleri Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Ziraat ve Doğa Bil. Fakültesi 463 1.661

Deniz Bilim. ve Teknoloji Fakültesi

Deniz Bilimleri Fakültesi

Denizcilik Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fak.

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.

Güzel Sanat. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

İcra Sanatları Fakültesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Su Bilimleri Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Tekstil Tek. ve Tasarım Fakültesi 377 2,298

Fen Fakültesi

Fen-Edebiyat Fak. (Fen Programı)

Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi 340 1,530

Hukuk Fakültesi

İktisat Fakültesi

İşletme Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilimleri Fakültesi 374 1,379

Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Bilimleri Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Mesleki Eğitim Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak.

Ticaret Turizm Eğitim Fak.

Turizm Fakültesi

İnsani ve Sosyal Bilimler Fak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.

Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Yabancı Diller Fakültesi 340 1,226

Fen-Edebiyat Fakültesi

(Edebiyat ve Sosyal Programlar)

İletişim Bilimleri Fakültesi

İletişim Fakültesi 340 1,148

Açıköğretim Fakültesi 77

Yabancı Dil Destek Birimleri

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları

Yabancı Dil Hazırlık Okulları Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün esaslarına tabidir.

Devlet Konservatuvarı 703 5,098

Sivil Havacılık Yüksekokulu (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları) 562 5,098

Sivil Havacılık Yüksekokulu 463 1,825

Mesleki Teknoloji Yüksekokulu

Tütün Eksperliği Yüksekokulu

Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu 271 2,297

Bankacılık ve Sigorta Y.O.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sağlık Yüksekokulları

Endüstriyel Sanatlar Y.O.

Takı Tek. ve Tasarımı Y. O.

Moda ve Tasarım Y.O.

Turizm ve Otel İşl. Y.O.

Turizm ve Otelcilik Y.O.

Turizm İşletmeciliği Y.O.

Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Y.O.

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O.

Sağlık Bilimleri Y.O.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.

Hemşirelik Yüksekokulu

Uygulamalı Tek. ve İşl. Y.O.

Tapu Kadastro Y.O.

Hayvansal Üretim Y.O.

Yabancı Diller Yüksekokulu 227 1,379

Engelliler Entegre Yüksekokulu 207 2.298

Tapu Kadastro M.Y.O.

Maliye M.Y.O.

Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar M.Y.O.

Turizm ve Otelcilik M.Y.O.

Meslek Yüksekokulları

Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.

Veteriner MYO

Turizm M.Y.O.

Ormancılık M.Y.O.

Sivil Havacılık Meslek Y.O.

Sosyal Bilimler Meslek Y.O.

Teknik Bilimler Meslek Y.O.

Uzaktan Öğretim M.Y.O.

Adalet M.Y.O.

Hayvansal Üretim ve Yön. M.Y.O.

Gıda ve Tarım M.Y.O.

Tarım M.Y.O.

Güvenlik M.Y.O.

Güvenlik ve Koruma M.Y.O.

Ulaştırma M.Y.O.

Yerel Yönetimler M.Y.O.

Deniz Teknolojileri M.Y.O.

Güzel Sanatlar MYO

Otomotiv M.Y.O

Sanat ve Tasarım M.Y.O.

Tasarım M.Y.O.

Endüstriyel Sanatlar M.Y.O 227 919

Denizcilik Y.O.

Denizcilik M.Y.O.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. 227 1,148