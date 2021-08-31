Üniversite kayıtları ne zaman 2021 nasıl yapılır? 2021 Üniversite kayıt ücreti ne kadar?
YKS oturumları 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Diledikleri üniversitelerde ve bölümlerde okuyabilmek için ter döken milyonlarca aday tercihlerine göre bir üniversiteye yerleşecek. Bugün açıklanan tercihlerin ardından üniversite adayları "Üniversite kayıtları ne zaman 2021 nasıl yapılır? 2021 Üniversite kayıt ücreti ne kadar?" sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte detaylar...
Üniversite kayıtları ne zaman 2021 nasıl yapılır? sorusu gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Bugün YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bu defa üniversite kayıt tarihleri merak edilmeye başladı. Peki Üniversite kayıtları ne zaman 2021 nasıl yapılır? 2021 Üniversite kayıt ücreti ne kadar? Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2021 NASIL YAPILIR?
Yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapabilecek.
Elektronik kayıt işlemleri ise 4-8 Eylül tarihleri arasında gerekli belgelerin tamamlanması ve üniversitelere müracaat edilmesiyle yapılacak.
Belirtilen tarihler arasında kayıt işlemi yapmayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.
2021 ÜNİVERSİTE KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Harç ( kayıt ) ücretleri , fakülte bazında 2. öğretim harç ücretleri şu şekilde:
Öğrenci Katkısı Uzaktan 2. Öğr.
|Tıp Fakültesi
|706
|Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
|590
|Veteriner Fakültesi
|462
|2,549
|Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları)
|562
|5,098
|Teknik Eğitim Fakültesi
|335
|1,370
|İTÜ İşletme Fakültesi Müh.
|480
|Bilgisayar Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi
İnşaat Fakültesi
Kimya Metalurji Fakültesi
Maden Fakültesi
Makine Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Teknoloji Fak.
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak.
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Orman Fakültesi
Tarım Bil. ve Teknolojileri Fak.
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yer Bilimleri Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Ziraat ve Doğa Bil. Fakültesi
|463
|1.661
|Deniz Bilim. ve Teknoloji Fakültesi
Deniz Bilimleri Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fak.
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.
Güzel Sanat. Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
İcra Sanatları Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Su Bilimleri Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Tekstil Tek. ve Tasarım Fakültesi
|377
|2,298
|Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fak. (Fen Programı)
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi
|340
|1,530
|Hukuk Fakültesi
İktisat Fakültesi
İşletme Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilimleri Fakültesi
|374
|1,379
|Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Bilimleri Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mesleki Eğitim Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak.
Ticaret Turizm Eğitim Fak.
Turizm Fakültesi
İnsani ve Sosyal Bilimler Fak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Yabancı Diller Fakültesi
|340
|1,226
|Fen-Edebiyat Fakültesi
(Edebiyat ve Sosyal Programlar)
İletişim Bilimleri Fakültesi
İletişim Fakültesi
|340
|1,148
|Açıköğretim Fakültesi
|77
|Yabancı Dil Destek Birimleri
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları
Yabancı Dil Hazırlık Okulları
|Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün esaslarına tabidir.
|Devlet Konservatuvarı
|703
|5,098
|Sivil Havacılık Yüksekokulu (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol programları)
|562
|5,098
|Sivil Havacılık Yüksekokulu
|463
|1,825
|Mesleki Teknoloji Yüksekokulu
Tütün Eksperliği Yüksekokulu
Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu
|271
|2,297
|Bankacılık ve Sigorta Y.O.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulları
Endüstriyel Sanatlar Y.O.
Takı Tek. ve Tasarımı Y. O.
Moda ve Tasarım Y.O.
Turizm ve Otel İşl. Y.O.
Turizm ve Otelcilik Y.O.
Turizm İşletmeciliği Y.O.
Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O.
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Y.O.
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O.
Sağlık Bilimleri Y.O.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.
Hemşirelik Yüksekokulu
Uygulamalı Tek. ve İşl. Y.O.
Tapu Kadastro Y.O.
Hayvansal Üretim Y.O.
Yabancı Diller Yüksekokulu
|227
|1,379
|Engelliler Entegre Yüksekokulu
|207
|2.298
|Tapu Kadastro M.Y.O.
Maliye M.Y.O.
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar M.Y.O.
Turizm ve Otelcilik M.Y.O.
Meslek Yüksekokulları
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Veteriner MYO
Turizm M.Y.O.
Ormancılık M.Y.O.
Sivil Havacılık Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Uzaktan Öğretim M.Y.O.
Adalet M.Y.O.
Hayvansal Üretim ve Yön. M.Y.O.
Gıda ve Tarım M.Y.O.
Tarım M.Y.O.
Güvenlik M.Y.O.
Güvenlik ve Koruma M.Y.O.
Ulaştırma M.Y.O.
Yerel Yönetimler M.Y.O.
Deniz Teknolojileri M.Y.O.
Güzel Sanatlar MYO
Otomotiv M.Y.O
Sanat ve Tasarım M.Y.O.
Tasarım M.Y.O.
Endüstriyel Sanatlar M.Y.O
|227
|919
|Denizcilik Y.O.
Denizcilik M.Y.O.
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O.
|227
|1,148
|Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(Açıköğretim Programları hariç)
|885