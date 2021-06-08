Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüs aşı programına dahil edilen meslek gruplarını belirtti. Bakan Koca, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin ve üniversite öğretim üyeleri ve personellerinin yarından itibaren aşı olacağını duyurdu. Peki Üniversite öğrencileri aşı olacak mı? İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ AŞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sosyal medya hesabından peş peşe açıklama yaparak aşı programına dahil edilen meslek gruplarını duyurdu.

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin yarından itibaren aşı olabileceklerini belirten Bakan Koca, programa her geçen gün yeni meslek ve yaş gruplarını ekleyerek Türkiye'yi salgın gündeminden en kısa sürede çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin."

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin yarından itibaren aşı olabileceğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir meslek grubunun daha aşı programında yerini alacağını ifade etti.

Üniversitelerin eylül ayında yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerinin ve üniversite personellerinin aşılanmasına yarın başlanacağını açıklayan Bakan Koca, bir önceki paylaşımında Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin yarından itibaren aşı olabileceği müjdesini de vermişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin."

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin ve üniversite öğretim üyeleri ve personellerinin aşı programına dahil edildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesine göre öğrenciler programa henüz dahil edilmedi.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 8 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı miktarı 18 milyon 113 bin 715, ikinci doz aşı miktarı ise 13 milyon 291 bin 488 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 31 milyon 405 bin 203 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 352 bin 279 doza ulaştı.

İstanbul'da yapılan birinci doz aşı sayısı 3 milyon 78 bin 661, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 155 bin 554 toplamda 5 milyon 234 bin 215, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 516 bin 818, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 120 bin 475 toplamda 2 milyon 637 bin 293, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 228 bin 544, ikinci doz aşı sayısı 915 bin 964, toplamda 2 milyon 144 bin 508 doz olarak kayıtlara geçti.