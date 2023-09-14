Üniversite öğrencileri eğitim yardımları için başvurular başlıyor

İnegöl Belediyesi'nin lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği eğitim yardımları için başvurular 18-29 Eylül tarihleri arasında alınacak. Bu yıl bin öğrenciye iki taksit halinde 3 bin lira eğitim yardımı yapılacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Umuteli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri ve İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hayriye Durmuş ile birlikte 2023-24 eğitim öğretim yılı eğitim yardımlarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Lisans ve ön lisans eğitimini sürdüren bin öğrenciye Kasım ve Ocak aylarında iki taksit halinde toplamda 3 bin lira eğitim yardımı yapılacağı açıklandı. İlk ve ortaokul öğrencilerine de 600'er liralık kırtasiye çeki yardımı yapıldığını kaydeden Başkan Taban, toplamda yaklaşık 4 milyon eğitim yardımı gerçekleştirileceğini söyledi.

Üniversite öğrencilerine 3 milyon lira

Bugün 10.00'da encümen salonunda yapılan basın toplantısında konuya ilişkin bilgi veren Başkan Taban, şöyle konuştu: "Eylül ayıyla birlikte bizler de yapacağımız yardımların başvurularını duyuruyoruz. Öğrencilerimiz de dijital platformlardan bunların başvurularını yaparak bizlere iletmiş oluyorlar. Bizler de genç kardeşlerimizin başarılı olmasını arzu ediyoruz. Onlar için kitaphaneler, kütüphaneler, spor alanları, teknolojik yeniliklere ulaşabilme ve teknik geziler gibi pek çok alanda çalışmamız var. Bugün de maddi desteklemeyle ilgili bir araya geldik. 18-29 Eylül tarihlerinde öğrencilerimiz üniversite eğitim yardımlarına başvuru yapabilecek. E-belediye sayfası üzerinden online olarak yapılacak bu başvurular. Sonuçları da yine aynı sayfa üzerinden öğrenecekler. Bu yıl da yine geçen sene olduğu gibi bin öğrencimize eğitim yardımlarımız olacak. Toplamda 3 milyon lira eğitim yardımı yapacağız."

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Ödemeler kasım-ocak aylarında yapılacak

Toplamda bin 500 aileye yapılacak yardımın kasım ve ocak aylarında yapılacağını belirten Taban, "Umuteli'nden destek alan ailelerimizin ilk ve ortaokul öğrencilerine de desteklerimiz var. Bizlerden bu noktada hali hazırda yardım alan ailelerimizin ilk ve ortaöğretim öğrencilerine de toplamda yaklaşık 1 milyon liralık kırtasiye yardımı yapıyoruz. Bin 500 dolayında ailemiz var bu yardımı alan. Toplamda 4 milyon lira gibi bir eğitim yardımı yapmış oluyoruz. Kaynaklarımızı fazlalaştırarak öğrencilerimize daha fazla destek olmak istiyoruz. Çünkü onların gerçekten çalışmak kadar bir takım maddi kaynaklara da ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kaynaklarımızı arttırdıkça biz de bu rakamları kendilerine daha fazla ulaştırmak istiyoruz. Yapılan eğitim yardımlarını yılda iki defa olarak ödüyoruz. Başvurular sonrası Kasım ve Ocak aylarında öğrencilerimizin eğitim yardımları yatırılmış olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)