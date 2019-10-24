Üniversite öğrencileri el değirmeniyle bulgur öğüttü

Bursa'da Yörük Derneği, üniversitenin bahçesine kıl çadır kurup, öğrencilere buğdaydan el değirmeniyle bulgur öğütmeyi öğretti.

Yüzlerce yıllık Yörük Türkmen gelenek ve göreneklerini hala yaşatan Bursa dağ yöresinde yaşayan vatandaşlar, gelenek ve göreneklerini üniversite öğrencilerine kıl çadırda uygulamalı olarak gösterdi. Keles Sorgun Köyü Derneği, Uludağ Üniversitesi kampüsüne kıl yörük çadırı kurarak öğrencilere kültürlerini tanıttı. Kurdukları çadırda öğrencileri mahallî kıyafetlerle karşılayan Sorgun köylüleri, burada çadırlarını ziyaret eden öğrencilere yörelerine ait kıyafet ve kullandıkları eşyaları tek tek tanıttı. Ayrıca taş el değirmeninde bulgur öğütmeyi öğrencilere uygulamalı olarak gösterdiler. Öğrenciler yüzlerce yıldır kullanılan, ancak bugün unutulmaya yüz tutmuş kültürü tanıyarak çadırdan mutlu şekilde ayrıldı.

Yüzlerce yıllık gelenek ve göreneklerini öğrencilere tanıtmak için üniversiteye çadır kurduklarını ifade eden Keles Sorgun Köyü Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş, "Burada üniversite öğrencilerine gelenek ve kültürümüzü öğretiyoruz. Öğrenciler burada Yörük kültürünü öğreniyor. Burada buğdaydan nasıl bulgur elde edildiğini gösteriyoruz. Çadırımızı ziyaret eden öğrenciler mutlu ayrılıyor" dedi.

Yörük çadırını ziyaret eden öğrenciler ise, "Yörük gelenek ve göreneklerini tanımaktan mutluyuz. Taş değirmenle bulgur öğüttük" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA