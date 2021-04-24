Üniversite öğrencileri için staj protokolü imzalandı, Düzce Üniversitesi ve Bilsoft Yazılım iş birliği Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu ile Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketlerinden Bilsoft Yazılım arasında staj konusuyla ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

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Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu ve Bilsoft Yazılım arasında staj konusuyla ilgili iş birliği protokolü imzalandı. Protokolü, Düzce Üniversitesi adına Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nejla Özmen ile Bilsoft firması adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Veli imzaladı. İmzalanan protokol, Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı öğrencilerine, zorunlu yaz stajını Bilsoft Yazılım Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. firmasında gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor. KAYNAK: İhlas Haber Ajansı düzce üniversitesiüniversite öğrencisistaj protokolü