Üniversite öğrencileri İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplumun sorunlarını tartışacak

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirmek ve uluslararası öğrenciler ile ülkemizdeki öğrenciler arasındaki kültürel zenginliği geliştirerek ortak bilimsel çalışmalar sunmak amacıyla tertiplenen Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 28 Kasım'da başlıyor.

İlki 2014 yılında Bursa'da düzenlenen Uluslararası Öğrenci Sempozyumunun beşincisi, Ankara'da Türkiye Diyanet Vakfı konferans salonunda yapılacak. 28-29 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumunun bu yıl ki teması "İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum" olacak.

İslam dünyasındaki gençlik faaliyetleri ve sivil toplumun konuşulacağı sempozyumda, İslam coğrafyasında ve Türkiye'deki gençlik çalışmaları, karşılaşılan zorluklar, gençlik ve sivil toplum çalışmalarının geleceği gibi konuların masaya yatırılacak. Sempozyumda sosyal medyanın yaşattığı dönüşüm ve gönüllülük çalışmaları da önemli konu başlıkları arasında yer alacak. Bu anlamda gelen birçok tebliğ arasından seçilen nitelikli sunumlar katılımcılarla paylaşılacak.

Sempozyumun bilim kurulunda ise başta Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş olmak üzere 12 farklı üniversiteden 17 akademisyen yer alıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı burslusu lisans ve lisansüstü öğrenciler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından öğrencilerin katılarak tebliğlerini sunacakları sempozyum programı 28 Kasım Perşembe günü saat 09.30'da TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda başlayacak. Sempozyumda sunulacak bildiriler daha sonra kitaplaştırılarak kültür hayatına kazandırılacak.

Kaynak: İHA