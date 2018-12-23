Üniversite öğrencileri köy okulunu yeniledi

Tokat'ta üniversite öğrencilerinin çalışmaları sayesinde köy okulu baştan aşağı yenilendi.

İstanbul'dan Esenyurt Belediyesinin destekleri ile Tokat'a gelen Yarını Aydınlat Platformu üyesi üniversite öğrencileri, Almus ilçesine bağlı Yuva köyündeki okulu yeniledi. Öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden de portatif kütüphane yaptı. Okulun önceki hali ile sonraki halinin yer aldığı fotoğraf karelerine dönüşüm yansırken, öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Bugüne kadar Van, Muş Bitlis, Giresun, Yozgat, Elazığ, Kocaeli, Niğde, Trabzon, Batman, Amasya, Mardin, Şanlıurfa, Iğdır, Diyarbakır, Manisa, Afyonkarahisar, Düzce, Çanakkale, Ağrı ve Kars'ta 51 köy okuluna destek sağlayıp kütüphanelerini onaran öğrenciler, 52. köy okulu olarak Tokat'ta desteklerde bulundu. Okul kütüphanesinin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve davetlilerin katılımı ile düzenlenen programla yapıldı.

Kaynak: İHA