Üniversite öğrencilerinden büyük başarı! Fırat Üniversitesi öğrencileri elektrikli araç üretti

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, TEKNOFEST Elektrikli Araç kategorisinde yarışmaya katılacak FÜTEK öğrenci topluluğu üyeleri tarafından tasarımı yapılan "NEKES" adı verilen aracın bilgilendirme toplantısına katıldı. Üniversitede daha önce üretilen araçlara göre daha hafif, aerodinamik özellikleri iyileştirilmiş ve enerji sarfiyatı daha düşük olarak yapılan araçla, 31 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasındaki yarışmalardan derece elde edilmesinin planlandığı aktarıldı.

"İLK OLARAK GÜNEŞ ENERJİLİ ARAÇLA YARIŞMALARA KATILDIK"

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Proje Danışmanı Prof. Dr. Orhan Çakar, elektrikli araç yarışlarının 2005 yılından itibaren düzenlendiğini belirterek, " 2014 yılından itibaren Efficiency Challange adı altında uluslararası katılımlı olarak gerçekleşmektedir. 2018 yılından beri de dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST kapsamında yapılmaktadır. Fırat Üniversitesi Teknoloji Öğrenci Topluluğu-FÜTEK olarak elektrikli araçlar ile ilgili çalışmalarımızı 2009 yılından beri Makine Mühendisliği Bölümü'nde bizim için ayırılan atölyede yapmaktayız. İlk olarak üniversitemizi ve ilimizi temsilen 2010 yılında FUSOCAR isimli güneş enerjili araç ile bu yarışmalara iştirak ettik. 2011 yılında da FUCAR-A isimli araç ile yarışmaya katıldık. 2014 yılında ise IEEE ve FÜTEK öğrenci topluluklarımızın ortak çalışmalarıyla yaptıkları Harput-I isimli elektrik bataryalı araç ile 2019 yılında ise Harput-II isimli araç ile bu yarışmalara katıldık" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTI"

Amaçlarının her zaman öğrencilerin eğitimlerinde aldıkları teorik bilgileri uygulamaya aktarmak, elektrikli araçlar konusunda bilgi ve becerilerini artırmak olduğuna değinen Çakar," Öğrencilerimiz her aracın yapımı için gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışmışlardır. Şimdiye kadar araçlarımızı başta üniversitemiz olmak üzere TÜBİTAK'ın sağladığı bütçe ile tamamen el emeği ile yaptık. Bu yıl 31 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul-Park yarış pistinde yapılacak olan yarışmaya tasarımını yaptığımız "NEKES" isimli aracımız ile katılmak üzere başvurumuzu yaptık. Önceki araçlarımıza göre daha hafif, aerodinamik özellikleri iyileştirilmiş ve enerji sarfiyatı daha düşük olacak bu araç ile derece yapmayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullanarak destek istedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı