Üniversite öğrencilerinden sokak hayvanlarına yuva

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Mühendislik Fakültesi öğrencileri sokak hayvanları için atık malzemelerden yuva yaptı.

Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarının soğukta telef olmaması amacıyla yuva yapmak amacıyla bir araya geldi.

Öğrenciler tarafından ağaç ve inşaat atığı tahta malzemelerden oluşturulan yuvalar Çorlu Kredi ve Yurtlar Kurumu erkek öğrenci yurdunun bahçesine yerleştirildi.

Yuvaların ilk misafiri yurt öğrencilerin maskotu haline gelen "Çomar" ismini verdikleri sokak köpeği oldu.





















Kaynak: AA