Üniversite öğrencilerine müjde! Yüz yüze eğitim o tarihte başlıyor: Eşyaları hazırlayın!

Milyonlarca öğrenci günlerdir üniversite açılış haberlerini beklerken bugün müjdeli haber geldi! Peki üniversiteler açılıyor mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE AÇILIŞI BELLİ OLDU

YÖK Başkanı tarafından yapılan açıklamalara göre üniversiteler deprem felaketi sonrasında uzaktan eğitim sürecine geçmişti. Özvar, konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; '2022-2023 senesi eğitim öğretim yılı bahar dönemi bazı uygulamalı bölümler hariç uzaktan eğitime devam ediyor. Kararın Nisan ayında tekrar gözden geçirileceğini ve şartların elvermesi durumunda yüz yüze eğitim imkanının da başlayacağını söylemek gerekiyor. Aynı zamanda hibrit seçeneği de değerlendirilecek.' YÖK Rektörü Erol Özvar yapılan basın toplantısında 3 Nisan tarihi itibariyle yüz yüze eğitime geçmek isteyen üniversitelerin eğitim sürecinin başlayacağını belirtti. Özvar, deprem bölgesinde olan üniversitelerdeki idari personel sayısının 30 bin olduğunu, deprem felaketinde 1589 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 17 Şubat tarihinde deprem felaketi sebebiyle üniversitelerin uzaktan geçişine karar verildiğini belirtti.

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Özvar, 3 Nisan tarihinden itibaren uzaktan eğitim ile birlikte devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitime de geçilebileceğini belirtti. Özvar'ın konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde; 'Üniversitelerde bir dersin hem uzaktan hem yüz yüze yapılabilmesi ile ilgili gerekli düzenlemeler Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar 6. maddesi kapsamında bir dönemdeki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30'luk kısmının uzaktan eğitim ile verilebileceği ile ilgili kararların uygulanmamasına, özel öğrenci olarak başka bir üniversitede eğitimine devam eden öğrencilerin aynı şekilde eğitimlerini sürdürmesine, Nisan ayına ertelenen uygulamaların, üniversitelerin alacağı karar ile birlikte ödev, proje gibi Bahar döneminde veya bir sonraki dönemde yüz yüze yapılabilmesine, bahar döneminde yapılacak vizelerin şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi ile birlikte uzaktan eğitimle açık uçlu, çoktan seçmeli çevrim içi sınav, ödev, çevrim içi kısa sınav, proje, etkinlik şeklinde yapılmasına, sene sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavlarına ise ne zaman ve nasıl yapılabileceği ile ilgili üniversite kurumlarının yetkili kurullarının belirlemesine karar verildi.'