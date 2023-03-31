Üniversite öğrencilerine müjde! Yüz yüze eğitim o tarihte başlıyor: Eşyaları hazırlayın!

Yaşanan deprem felaketi sonrasında üniversiteler uzaktan eğitim sürecine geçiş yapmıştı. Üniversite öğrencilerinin yüzünü güldürecek haber bugün verildi! Tüm detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
Üniversite öğrencilerine müjde! Yüz yüze eğitim o tarihte başlıyor: Eşyaları hazırlayın!

Milyonlarca öğrenci günlerdir üniversite açılış haberlerini beklerken bugün müjdeli haber geldi! Peki üniversiteler açılıyor mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE AÇILIŞI BELLİ OLDU

YÖK Başkanı tarafından yapılan açıklamalara göre üniversiteler deprem felaketi sonrasında uzaktan eğitim sürecine geçmişti. Özvar, konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; '2022-2023 senesi eğitim öğretim yılı bahar dönemi bazı uygulamalı bölümler hariç uzaktan eğitime devam ediyor. Kararın Nisan ayında tekrar gözden geçirileceğini ve şartların elvermesi durumunda yüz yüze eğitim imkanının da başlayacağını söylemek gerekiyor. Aynı zamanda hibrit seçeneği de değerlendirilecek.' YÖK Rektörü Erol Özvar yapılan basın toplantısında 3 Nisan tarihi itibariyle yüz yüze eğitime geçmek isteyen üniversitelerin eğitim sürecinin başlayacağını belirtti. Özvar, deprem bölgesinde olan üniversitelerdeki idari personel sayısının 30 bin olduğunu, deprem felaketinde 1589 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 17 Şubat tarihinde deprem felaketi sebebiyle üniversitelerin uzaktan geçişine karar verildiğini belirtti. 

3 Nisan Tarihinde Üniversiteler Açılıyor

Özvar, 3 Nisan tarihinden itibaren uzaktan eğitim ile birlikte devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitime de geçilebileceğini belirtti. Özvar'ın konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde; 'Üniversitelerde bir dersin hem uzaktan hem yüz yüze yapılabilmesi ile ilgili gerekli düzenlemeler Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar 6. maddesi kapsamında bir dönemdeki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30'luk kısmının uzaktan eğitim ile verilebileceği ile ilgili kararların uygulanmamasına, özel öğrenci olarak başka bir üniversitede eğitimine devam eden öğrencilerin aynı şekilde eğitimlerini sürdürmesine, Nisan ayına ertelenen uygulamaların, üniversitelerin alacağı karar ile birlikte ödev, proje gibi Bahar döneminde veya bir sonraki dönemde yüz yüze yapılabilmesine, bahar döneminde yapılacak vizelerin şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi ile birlikte uzaktan eğitimle açık uçlu, çoktan seçmeli çevrim içi sınav, ödev, çevrim içi kısa sınav, proje, etkinlik şeklinde yapılmasına, sene sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavlarına ise ne zaman ve nasıl yapılabileceği ile ilgili üniversite kurumlarının yetkili kurullarının belirlemesine karar verildi.' 

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Üniversiteler 2022-2023 bahar dönemine başlıyor!
YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Üniversiteler 2022-2023 bahar dönemine başlıyor!
ÖSYM Başkanı deprem bölgesinde sınava girecek öğrencilere ilişkin önemli açıklama!
ÖSYM Başkanı deprem bölgesinde sınava girecek öğrencilere ilişkin önemli açıklama!
Kar yağışı nedeniyle o illerde okullar yarın tatil!
Kar yağışı nedeniyle o illerde okullar yarın tatil!
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den üniversite öğrencilerine destek paketi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den üniversite öğrencilerine destek paketi
Son Haberler
Araç muayenesi yaptıracak olanlar dikkat! Artık bu fiyat tarifesi kullanılacak: Modele göre fiyat değişiyor!
Araç muayenesi yaptıracak olanlar dikkat! Artık bu fiyat tarifesi kullanılacak: Modele göre fiyat değişiyor!
İşçi Partisi Doğu Perinçek kaç imza topladı, Cumhurbaşkanlığı için toplanan imza oranları
İşçi Partisi Doğu Perinçek kaç imza topladı, Cumhurbaşkanlığı için toplanan imza oranları
Şanlıurfa'da ilginç olay! Arama yapılan yolcu otobüsünün bagajında, 15 sincap yavrusu ele geçirildi
Şanlıurfa'da ilginç olay! Arama yapılan yolcu otobüsünün bagajında, 15 sincap yavrusu ele geçirildi
BİM'de ayın son indirimi! Bu cuma raflarda, tekrarı yok: BİM 31 Mart aktüel ürünlerine hemen bakın!
BİM'de ayın son indirimi! Bu cuma raflarda, tekrarı yok: BİM 31 Mart aktüel ürünlerine hemen bakın!
AHENK Projesi kapsamında hayırseverlerin desteğiyle okullara 5 bin kitap dağıtıldı
AHENK Projesi kapsamında hayırseverlerin desteğiyle okullara 5 bin kitap dağıtıldı
İGÜ, farklı alanlarda aldığı derecelerle başarısını bir kez daha kanıtladı
İGÜ, farklı alanlarda aldığı derecelerle başarısını bir kez daha kanıtladı
Çok Okunanlar
Vodafone hat kullananlar dikkat! 21 Nisan'a kadar 99 TL para ödenmesi gerekiyor: Duyuru yapıldı
Vodafone hat kullananlar dikkat! 21 Nisan'a kadar 99 TL para ödenmesi gerekiyor: Duyuru yapıldı
Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Muharrem İnce açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık ve milletvekili istedi mi?
Muharrem İnce açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık ve milletvekili istedi mi?
Trabzon'da korkutan yangın: Polisleri taşıyan otobüs alev aldı
Trabzon'da korkutan yangın: Polisleri taşıyan otobüs alev aldı
Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında madalyaları topladı
Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında madalyaları topladı
YÖK Başkanı Özvar Yüz yüze eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulundu!
YÖK Başkanı Özvar Yüz yüze eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulundu!
Yorumlananlar
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!