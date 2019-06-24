Üniversite öğrencilerinin yönelik sosyal çalışma programı müracaatlarının tarihi belli oldu

Üniversite öğrencilerine yönelik, İŞKUR'un Sosyal Çalışma Programı müracaatları 25-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Gaziantep valiliği Üniversite öğrencilerinin kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışması için başvuru tarihini açıkladı.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Üniversite öğrencilerine yönelik, İŞKUR'un Sosyal Çalışma Programı müracaatları 25-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Programda özellikle, doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni ile kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi konularında teorik bilgilerinin yanı sıra pratik bilgilerle pekiştirme imkânı bulacaklardır. İŞKUR İl Müdürlüğümüz 12 farklı kamu kurumu ile protokol imzalayarak toplamda 291 başarılı üniversite öğrencisini programa dahil edip Temmuz-Eylül ayları için istihdamlarını sağlayacaktır. İstihdam süreleri haftada 3 gün ve günde 7,5 saat olarak belirlenmiştir. Ücret ve Sosyal Güvelik prim giderlerinin tamamı İŞKUR bütçesinden karşılanacaktır. Öğrencilere günlük 67, 36 TL ödeme yapılacaktır. Haftada 3 gün ayda 12 gün çalışacak öğrencilere aylık 808 TL net ücret ödenecektir. Sosyal Çalışma Programlarına başvurular www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Müracaat edeceklerin İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları ile ön lisans ve lisans öğrencisi olma koşulunu taşımaları gerekir. Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler ile yaz okuluna gidecek olan öğrencilerimiz bu programda kapsam dışında kalacaktır. Ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin program başladığı tarih itibariyle genel akademik not ortalaması, not döküm cetvelinde (Transkript) 4 lük sistemde 2'nin üstünde olması (2 dahil) gerekirken, öğrencinin, YÖK'ün dörtlük sistemdeki notlarının 100'lük sistemdeki koşulları tablosunda 53.33'ün altında olması halinde öğrenci programa katılamaz. Üniversite öğrencilerinin 3 ayrı kamu kurumu için başvuru hakları bulunup 81 ilden başvuru yapılabilir. İkamet edilen veya öğrenim görülen il olması şartı aranmadığı gibi başvuranlar için bölüm ayrımı da bulunmamaktadır. Ancak öğrencilik kayıtlarının aktif statüde bulunması gerekir. Devlet üniversitelerinin öğrencileri bu programa müracaat edebilecekleri gibi Vakıf ve diğer bütün üniversite öğrencilerinin de müracaat etmesi söz konusudur. 25-28 Haziran 2019 tarihinde yapılacak müracaatların sonuçları yapılacak noter kurası seçimi sonrasında 1 asil, 1 yedek olarak belirlenecektir. Programların kurumlar nezdinde başlama tarihi 8 Temmuz 2019 olarak belirlenmiş olup 30.09.2019 tarihinde ise son bulacaktır" açıklamasında bulunuldu.

Kaynak: İHA