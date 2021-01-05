Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşı kutlamaları yasak olmasına rağmen İstanbul Beşiktaş'taki bir öğrenci evinde 5 üniversiteli iddiaya göre yılbaşı kutlaması için toplandı. Hürriyet'in haberine göre Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Büçkün (23) yeni yıla girdikten iki saat sonra fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları bir yandan nefes almasını sağlamaya çalışırken, bir yandan da 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Hastaneye kaldırılan Deniz Büçkün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR ARKADAŞLARI ECTASY HAP GETİRDİ

Yılbaşı partisine katılan üniversiteliler, olayın arından polise verdikleri ifadelerinde alkol aldıklarını ve kutlamaya katılan E.Ö. adlı üniversite öğrencisi arkadaşlarının ecstasy hap getirdiğini söyledi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Üniversiteliler ifadelerinde alkolle birlikte hapları kullandıktan sonra Büçkün’ün aniden yere yığıldığını ve nefes almakta zorlandığını ifade ettiler. Bu ifadeler üzerine E.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli olarak sorgulanan E.Ö.’nün ifadesinde, hapları Üsküdar’da birinden alarak eve geldiğini ve arkadaşlarına dağıttığını, hapları alkolle birlikte kullandıklarını söylediği iddia edildi.

"YARDIM ÇIĞLIKLARI ATIYORDU"

Aynı binada oturan Sefa Kayhan, yılbaşı gecesi binada bir bağırma sesinin duyduğunu ifade ederek," Bir genç, gelip benim kapıma vurdu. Yardım çığlıkları atıyordu. Bir komşumuzla yukarı çıktık. Kız koltukta uzanıyordu. Yüzü morarmıştı. Dairede oturan kızları apartmanda görüyordum. Sadece selamlaşırdık” diye konuştu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

E.Ö.’nün uyuşturucuyu aldığı torbacı Burak Karancı Kadıköy’de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Burak Karancı tutuklanırken, E.Ö. adli kontrolle serbest kaldı.