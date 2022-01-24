Üniversite öğrencisi Mustafa Sağlam kriptoda babasının parasını kaybedince intihar etti! "Cesedimle karşılaşacak olan ablamdan özür dilerim"

İstanbul'da üniversiteli Mustafa Sağlam isminde bir genç, kripto paradan zarar etti. Zararı kapatabilmek için bahiste babasına ait olan büyük miktarda parayı kullandı ancak, bu işlemde de başarılı olamadı. Çaresizlikten ne yapacağını bilemeyen genç, sosyal medya hesabından bir yazı paylaşarak yaşamını sonlandırdı.

"HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

Kaybettiği paraya değil, babasının emeklerine üzüldüğünü belirten genç, intihar mektubunda, "Ben bir bahis bağımlısıyım. İntihar etmemin sebebi de kripto paradan zarar edince, babama ait olan büyük miktarda parayı kaybetmek. Babama yaptığım en büyük ş...fsizliğin sonuçlarıyla karşılaşmak istemiyorum, anca buradan özür dileyebilirim. Güvenini boşa çıkardığım için özür dilerim baba. Kendimden nefret ediyorum. Cidden nefret ediyorum, çünkü daha farklı olabilirdi. Hem korkağım, hem bencilim. Pazartesi babamın ödemesi var, ödemeyi bende olan parayla yapacağız ama para ortada yok. Özür dilerim" ifadelerini kullanarak babasına olan mahcubiyetini yazıya döktü. Yürek yakan cümlelerine devam eden genç, "Cesedimle karşılaşacak olan ablamdan özür dilerim" diyerek, yaşamını sonlandırdı.

İntihar eden üniversite öğrencisi Mustafa Sağlam kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Mustafa Sağlam'ın biyografisi...

"AHMET, AİLEM, HASAN, HALİT, CEMRE...."

İntihar etmeden hemen evvel arkadaşlarından da özür dileyen Mustafa Sağlam, "Ahmet, ailem, Hasan, Halit, Cemre. Hepinizden özür dilerim." notunu paylaşarak, sevenlerine veda etti...