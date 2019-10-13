Üniversite öğrencisi, terör propagandasından tutuklandı

BOLU'da, "Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen üniversite öğrencisi Muhammet E., mahkemece tutuklandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Muhammet E. hakkında, sosyal medyadan "Barış Pınarı Harekatı" üzerinden terör örgütü propagandası yaptığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldı. Muhammet E., Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla evinde yakalandı. Gözaltına alınan Muhammet E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan Muhammet E., terör örgütü propagandası ile "Barış Pınarı Harekatı'na karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama suçlamalarıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA