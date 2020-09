Üniversite öğrencisi Zeynep, babasının yaşattıklarını anlattı, yardım istedi

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep Yeginkoç, babasının kendisine, annesine ve kardeşine yaşattıklarını sosyal medya hesabından anlatarak içini döktü. Babasının alkol bağımlısı olduğunu belirten Yeginkoç, yaşadığı olaylara daha fazla dayanamadıklarını belirterek yetkililerden kendilerine yardım eli uzanmasını istedi.

Zeynep Yeginkoç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Kronolojik olarak gitmeye çalışcam. Annem çalışmıyor, babam MKE'de işçi, benden 5 yaş küçük de bir kız kardeşim var. Babam kronik alkoliktir. Çok fazla içki içer. Her gün içer. Çocukluğumdan beri, kendimi bildim bileli babamdan şiddetin her türlüsünü görüyoruz. Babam, ben 2. sınıftayken, bir erkek arkadaşımla evcilik oynadığım için beni yoktan yere, vücudumun her yeri morluk olacak kadar oklava ve kemerle dövmüştü. Bir gün yine sokakta oynayıp eve su içmeye geldiğimde annemin sırtından yerlere kadar akan kanı fark etmiştim aniden. Çocuktum, çok korkmuştum. Meğer babam annemin kafasını yarmış. Annem yerde ağlayarak kanlar içinde oturuyor, babam karşı kanepede ayağını uzatmış gülerek yatıyordu. Başka bir gece, 12 gibi babam annemi alıp ırmağın kenarına götürdü. Yanında silahı olduğunu bilmiyorduk. Anneme 2 el ateş etmiş, neredeyse isabet edecekken etmemiş. O gece kardeşimle evde yalnız kaldık. Yine kardeşimin dikkatini dağıtmaya çalışıyordum. " ifadelerini kullandı.

BABASI ANNESİNİ EVDEN KOVDU

Yeginkoç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gün de gece 2-3 civarlarında yine kavga etmeye başladılar. Ben annemi savunmaya ve korumaya çalışırken babam kafamda bir sandalye kırdı. Kavga devam ederken bütün komşular bizim eve geldi, kadınlar annemi sakinleştirmeye çalıştılar, erkekler babamı yola indirdiler, bense içeri gidip küçük kardeşimi sakinleştirip eğlendirmeye çalıştım. Oysa ki ben de küçüktüm. Bu tür olaylar neredeyse her gün yaşanmaya devam ederken ben 8. sınıfa geçtim. O sene ben SBS' ye hazırlanırken babam annemi evden kovdu. Annem İstanbul'a anneannemlere gitti. 65 gün orada kaldı. Bize bakmak için de babaannem ve dedem geldi. Her gün annemin fotoğrafına bakıp bıraktığı kıyafetleri koklar ağlardım. Ben o psikolojiyle bir yandan da ders çalışmaya çalışırdım. 65 gün sonunda annem geldi, ben 490 puanla Ankara Fen Lisesi'ni kazandım."

BABASI BAŞINA BİRA ŞİŞESİ ATTI, SONRAKİ GÜN ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRDİ

Lise döneminde yaşadıklarını anlatan Yeginkoç," Lisede Ankara'da yurtta kaldım. 4 senelik lise hayatım boyunca 1 kere bile yanıma gelmediler.(Kırıkkale-Ankara sonuçta).Tüm lise hayatım boyunca bu tür olaylar hep devam etti. Çok zararlar gördük. Aklım hep annem ve kardeşimdeydi. Son sene o anki en ucuz dershaneye yazıldım 5000 TL. YGS'ye gireceğim gün geldi. Kırıkkale'ye eve gittim. Ertesi gün YGS'ye girecektim. O akşam yine babam çok içmişti. Yoktan yere tartışma yarattı ve kafama bira kutusu fırlattı. Ertesi gün YGS'ye girdim. 9000 küsür sıralamam oldu. Sonra Ankara'ya döndüm." ifadelerini kullandı.

ZORLUKLARA RAĞMEN TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDI

Yeginkoç şunları kaydetti:

"Dershane kaydına babam gelip senedi imzalamadığı için hala 5000 TL yi ödememişti. İdareciler sürekli beni çağırıyordu. Büyük bi suçluluk duygusu içinde LYS'ye hazırlandım. Okullar kapanınca ev yerine Eskişehir'deki teyzemlere gittim. 2 hafta sonra annem ve kardeşim de geldi.

Birkaç ay orda kaldık. Bu arada da annem babama boşanma davası açtı, boşandılar. Bu süreçte annemin en büyük destekçilerinden oldum. (babam hep beni suçlamıştır bu boşanma konusunda). LYS'ye Eskişehir'de girdim. Mat sınavında hayatımda hiç yapmadığım kadar stres yaptım nedense kötü geçti. 16673. oldum. Tıp istiyordum. 21 tercihin 16'sına tıp, 5'ine diş yazdım. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. İlk sene annem ve babam boşanmış durumda olduklarından KYK bursu kesin çıkar diyerek başvuru yaptım."

Öğrenci işlerinin yaptığı hata nedeniyle üniversitenin birinci sınıfında kendisine burs çıkmadığını ifade eden Yeginkoç," 2. sınıfta tekrar başvurdum ancak o zamana kadar annem ve babam tekrar nikah kıymıştı, bu yüzden mi yoksa her kurumda torpil olduğundan mıdır bilmem yine çıkmadı." dedi.

UTANMAZ BABA, GENÇ KIZDAN PARA İSTEDİ

Şartlar gereği öğrenim kredisi aldığını kaydeden Yeginkoç," Çünkü babam bana ihtiyacım olsa dahi para göndermiyordu. Kredi aldıktan sonra yüzsüzce her ay benden para istemeye başladı, hala da öyle." ifadelerini kullandı.

İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDU

Birkaç kez yaşadıkları nedeniyle intihar teşebbüsünde bulunduğunu belirten Yeginkoç,"Antidepresan kullanmaya başladım. Hala devam ediyorum. Bu sene içerisinde kardeşimin sömestr tatili henüz başlamamışken, o okuldayken (Yozgat), benim tatilim başlamıştı ve evdeydim. Bir gece babam yine kavga çıkarıp bizi evden kovdu. Annemle birkaç parça eşya alıp gece 12-1 gibi karakola gittik. Oradan hastaneye, oradan sığınma evine 2 gün kaldık. Sonrasında oranın şartlarına dayanamadık ve oradan çıktık. Bu arada da babam polis bir arkadaşından sığınma evinin adresini öğrenip orayı aramış ve oraya gelecekmiş o gün içinde. Sığınma evinin adresi nasıl paylaşılabilir böyle?Ayrıca hangi sığınma evindeki görevli insanlara bağırıp azarlayabilir ve çocukların için o eve geri dön diyebilir? " dedi.

BABASI, ANNESİNİ ALDATTI

Babasının alkol kullanması dışında annesini de aldattığını anlatan Yeginkoç şunları kaydetti:

"Yine son zamanlarda Afgan bir kadınla konuşuyordu. Geçtiğimiz günlerde o kadınla imam nikahı kıydılar. Oysa annemle imam nikahı yok hala, sadece resmi nikah yapmışlardı. Bütün faturalar birikiyor. Eve hiçbir şey almıyor artık. Gerçekten hiçbir şey. KYK kredim ve bir arkadaşımın yardımı sayesinde kardeşimin alması gereken kitapları ve eve yiyecek bir şeyler alabiliyoruz. "

"KENDİMİ DERSLERİME VERİP ÇALIŞAMAZ DURUMA GELDİM"

Yeginkoç, babasıyla aynı evde yaşadıklarını belirterek," Bugünlerde babamla hiçbirimiz konuşmuyoruz. Yüzüne dahi bakmıyoruz. O da aynı şekilde. Üçümüz bir odada, babam bir odada hep. Tüm bu durumlar bizi çok yordu. Ben artık derslerime kendimi verip çalışamaz duruma geldim. Böyle devam ederse ne yapacağız diye düşünmekten kendimi alamıyorum." dedi.

"PSİKOLOJİK OLARAK BİTİK DURUMDAYIZ"

Anlattıklarının yanı sıra çok sayıda olay yaşadıklarını belirten Yeginkoç, "Psikolojik olarak bitik durumdayız. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. İhtiyaçlarımızı hem maddi hem manevi. Her türlü yardım bize çok iyi gelecektir." diyerek yetkililerden kendilerine yardım eli uzanmasını istedi.