Üniversite öğrencisinden skandal olay! Online derste kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi!

Vietnam'da bir zoom vakası tekrardan ülkeyi ayağa kaldırdı. Üniversite öğrencisi gencin kameranın kapalı olduğunu sanıp kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmesi görenleri hayrete düşürdü. Olayda her şeyin farkına varan genç, toparlanıp derse devam ederken video ise sosyal medyada büyük ses getirdi.

Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde bir üniversitesi öğrencisi, pandemi nedeniyle Zoom üzerinde yapılan ders sırasında, kamerayı kapattığını düşünüp odasına gelen kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdi.

ARKADAŞLARI MESAJLA UYARDI

Öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği gören hoca gençleri uyarsa da ses kapalı olduğu için sesini duyuramadı. Arkadaşlarının mesaj yolu ile iletişime geçtiği genç, hemen kamerayı kapatıp elbiselerini tekrar giydikten sonra derse katıldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Derse katılan öğrenciyi hocası, "Sen ne yaptığını sanıyorsun, derse kız arkadaşını getiriyorsun" diyerek azarladı. Yaptığı hatanın farkına varan öğrenci, öğretmeninden ve arkadaşlarından özür diledi. Olaydan sonra okul yönetimi derste olanların kimseye söylenmemesi ve herhangi bir görüntü vb. dökümanın yayınlanmaması konusunda uyarı yaptı. Yönetimin uyarmasına rağmen, olay anına ait bir fotoğraf sosyal medya üzerinden yayınlanınca ülkede hararetli tartışmalar yaşandı.