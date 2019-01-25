Üniversite - Sanayi işbirliğine Bakan Varank’tan teşekkür

Uygulamalı eğitimde marka olma yolunda ilerleyen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), doktora öğrencilerinin sanayiyle birlikte bilimsel çalışma yapmalarına yönelik gerçekleştirdiği 2 TÜBİTAK projesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan teşekkür belgesi aldı.

Üniversite sanayi iş birliğinde tarihi bir adım olarak nitelendirilen ve TÜBİTAK tarafından başlatılan 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında başarılı bulunan üniversite ve firmalara, Bakan Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katıldığı törenle belgeleri takdim edildi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da iki projeyle katıldığı törende Bakan Varank'tan teşekkür belgesi aldı.

"Öğrenciler 4 Bin 500 TL burs alacak"

TÜBİTAK'ta düzenlenen imza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamında, 33 farklı üniversitenin 77 firmayla yaptığı işbirliği projelerinin desteklenmeye hak kazandığını belirterek, "Böylece 120 farklı projeyle sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Öğrencilerimiz eğitimleri boyunca, aylık 4 bin 500 lira burs alacaklar" dedi.

"İstihdam desteği"

Bakan Mustafa Varank, doktora sonrasında mezunlara 3 sene boyunca istihdam desteği sağlandığına vurgu yaptığı konuşmasında "Öğrenci mezun olduktan sonra sanayide istihdam edilirse, yüzde 40'la yüzde 60 arasında maaş desteğini TÜBİTAK karşılayacak. Özetle, sanayimizde yapısal dönüşümün nitelikli insan kaynağıyla birlikte gerçekleşeceğini çok iyi biliyoruz. Firmaların ihtiyaçlarını merkeze alarak hazırladığımız Sanayi Doktora Programı tam da bu amaçla atılmış çok somut bir adım" diye konuştu.

"SUBÜ'nün başarısı"

Tören sonrası bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da Üniversite olarak üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem verdiklerini vurguladı. Mehmet Sarıbıyık, gerçekleştirdikleri uygulamalı eğitim modelleriyle önlisans ve lisans düzeyinde bir dönem tam zamanlı iş yeri uygulaması projesini hayata geçirdiklerini bunun YÖK tarafından da diğer üniversitelere örnek olarak gösterildiğini hatırlattı. Mehmet Sarıbıyık "elde ettiğimiz uygulamalı eğitim başarısını şimdi de lisansüstü düzeyinde de hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin önemli bir projesinde iki projemizle yer aldık. Bu proje ile 8 doktora öğrencimiz bu destekten yararlanacaktır. Emeği geçen hocalarımıza ve katkı sağlayan firmalara çok teşekkür ediyorum" dedi.

"İki Proje"

Proje Yürütücülüğünü Prof. Dr. Zafer Tatlı'nın yaptığı "Elektromekanik Ürünlerde Bulunan Kontakların ve Fleksibl Bakır Örgülerin Bakır Parçalara Kaynakla Birleştirilmesinde Uygun Kaynak Yöntemlerinin Araştırılması/Geliştirilmesi ile Proses Otomasyonu" projesi Federal Elektrik Yatırım ve Ticaret A.Ş. ile gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Fatih Çalışkan'ın proje yürütücülüğünü yaptığı ve Optimak Ltd. Şti ile gerçekleştirilecek "Otonom Depolama ve Lojistik Yönetim Sisteminin Tasarım, Geliştirme ve Gerçeklenmesi" projesi için Bakan Mustafa Varank teşekkür belgesi takdim etti. Projelerin farklı firmalarla da yapılmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA