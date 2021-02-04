Üniversiteye girişte ilk adım olan YKS sınavının başvurularına yoğun ilgi bulunuyor. Adaylar ÖSYM'den gelecek YKS açıklamalarını yakından takip ediyor. Başvurular bugünden itibaren 2 Mart'ta kadar devam edecek. Adayların başvuru ücretini de kılavuzda belirtilecek olan şekilde yatıracak. Ücretini yatırmayanların başvuruları geçersiz sayılacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 YKS başvuru ücreti kılavuzun yayımlanması ile birlikte belli oldu. Adaylar her oturum için 90 TL ödeme yapacak.

Öte yandan geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70,00 TL olarak açıklandı. Geç başvuru günü ise her bir oturum için 105,00 TL ücret ödemesi yapıldı.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

YKS’ye başvuran adaylar her yıl seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırıyorlar.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

Hangi bankalara YKS başvuru ücreti yatırılır? Konu hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak 2021?