Yükseköğretim Kurumu (YÖK), üniversite sınavları hakkında açıklama yaptı. MEB'in tam kapanma nedeniyle sınavlarını ertelemesinin ardından YÖK de harekete geçti. Peki Üniversite sınavları ertelendi mi, iptal mi oldu son dakika? Tam kapanmada üniversite sınavları ertelendi mi?

ÜNİVERSİTE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ OLDU SON DAKİKA?

Tam kapanma kararının verilmesinin ardından milyonlarca üniversite öğrencisi sınavlarının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. YÖK konu ile ilgili üniversitelere yazı gönderdi. Yazıda 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze sınavların ise ertelenmesini veya online yapılmasını istendi.

TAM KAPANMADA ÜNİVERSİTE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

YÖK'ün yazısında tam kapanma sürecinde üniversitelerden yapılması istenenler şöyle belirtildi;

“Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17.00’den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrim içi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur.”

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Tam kapanma konulu genelgenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TAM KAPANMA KONULU GENELGE (TÜM BİLGİLER)