Üniversite tercihleri kaç gün sürer? Üniversite tercih dönemi kaç gün? soruları ilk kez Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen süre zarfında üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ KAÇ GÜN SÜRER?

Adayların tercih işlemlerini 9 gün içerisinde tamamlanması gerekiyor. Öte yandan adaylar tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIYOR?

Tercihler her yıl olduğu gibi ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapılacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tercihlerini gerçekleştirecek.

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt dönemine girilecek. Kayıtların tamamlanmasını takiben boşta kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. 2022 yılı için tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.