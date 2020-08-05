Ramazan ayında bir gün oruç tutmazsak ne olur? Ramazan ayında oruç tutmak farz mıdır sünnet midir?Son dakika | Rusya Savunma Bakanlığından Ukrayna açıklaması: Operasyonun birinci etabı tamamlandı28. dönem Polislik sözlü mülakat ne zaman 2022? POMEM mülakatları hangi illerde yapılıyor 2022?Miraç Kandili'nde yapılması gerekenler DiyanetÜniversite tercihleri kaç gün sürer? Üniversite tercih dönemi kaç gün?Galatasaray'da Marcao gelişmesi! 25 milyon euroya...Mustafa Sarıgül, hızını alamadı bu defa kendini tokatladı! İzleyenler gözlerine inanamadı! "Bu adam iyice şaşırdı"Ramazan bayramı ne zaman, ayın kaçında 2022? Ramazan bayramı tarihi DiyanetAlp Navruz ve Ayça Ayşin Turan ilk kez görüntülendi! Çiçeği burnunda çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadıMeteoroloji kahini Kerem Ökten müjdeyi verdi! Tişörtleri hazırlayın, sıcaklıklar 25 dereceye çıkacak!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Üniversite tercihleri kaç gün sürer? Üniversite tercih dönemi kaç gün?

Üniversite tercihleri kaç gün sürer? Üniversite tercih dönemi kaç gün?

Üniversite tercihleri kaç gün sürer? Üniversite tercih dönemi kaç gün? soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. YKS'ye katılım sağlayan adaylar bu tercih döneminde hayallerindeki üniversitelere girmek için yarışacak. İşte detaylar...

Üniversite tercihleri kaç gün sürer? Üniversite tercih dönemi kaç gün?

Üniversite tercihleri kaç gün sürer?  Üniversite tercih dönemi kaç gün? soruları ilk kez Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen süre zarfında üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ KAÇ GÜN SÜRER?

Adayların tercih işlemlerini 9 gün içerisinde tamamlanması gerekiyor. Öte yandan adaylar tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

Üniversite tercihleri kaç gün sürer? Üniversite tercih dönemi kaç gün?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIYOR?

Tercihler her yıl olduğu gibi ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapılacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tercihlerini gerçekleştirecek.

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından  kayıt dönemine girilecek. Kayıtların tamamlanmasını takiben boşta kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak.

Üniversite tercihleri kaç gün sürer? Üniversite tercih dönemi kaç gün?

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. 2022 yılı için tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

Üniversite tercihleri kaç gün sürer? Üniversite tercih dönemi kaç gün?

Gülistan Başköy
Haberler, Sondakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT