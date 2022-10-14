Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ailelerinden uzakta üniversite eğitimi gören öğrenciler için ulaşım desteği sağlayacaklarını açıklaması üzerine detaylar merak konusu oldu. Ulaşım desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Üniversite ulaşım desteği ne kadar? Üniversite ulaşım desteği başvuruları başladı mı, kimler başvurabilir, başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müjde de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız. Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz. Öğrenci arkadaşlarımızın, ailelerinin yaşadığı yerdeki vakıflarımıza müracaat ederek, ulaşım biletlerini de ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz.'' şeklinde konuşarak üniversite öğrencileri için ulaşım desteği sağlayacaklarının müjdesini vermişti.

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Edinilen bilgilere göre ulaşım desteği, ailesinden uzakta üniversite eğitim gören, 2022 yılı için 2 kez gidiş-dönüş şeklinde, bilet başına 500 TL olmak üzere toplam 2 bin, 2023 için ise bilet başına 750 TL olmak üzere toplam 3 bin TL şeklinde olacak.

Öğrenciler için ayrılan ulaşım desteği bütçesi toplamda 300 milyon TL olarak açıklandı. Bu destekten 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, KİMLER BAŞVURABİLİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, NASIL BAŞVURULUR?

Üniversite ulaşım desteğine başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, detayları merak ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Bizim yaptığımız sosyal yardımların, sosyal desteklerin tamamının dayandığı mevzuat 3294 sayılı kanun. Bu programımızda ilk kez uygulanan bir destek. Sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin üniversite öğrencisi çocuklarına, bunlar 25 yaş altı ve lisans öğrencileri olacak, ailesinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine yılda 2 defa gidiş dönüş biletlerini biz temin edeceğiz.

Her bir birey için 500 lira. 2023 yılında bu destek miktarımız 750 lira olacak. Yaklaşık 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağını öngörüyoruz. Ödemeler doğrudan doğruya öğrenci arkadaşlarımızın IBAN hesaplarına vakıflarımız tarafından yapılacak."