Üniversite vaadiyle kandırılan genç kız dehşeti yaşadı! Şiddet maruz kaldı, tecavüze uğradı

Edinilen bilgilere göre olay 28 Temmuz Çarşamba günü Çukurova ilçesi Mavi Bulvarda bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Üniversite sınavının sona ermesinin ardından sosyal medya üzerinden Ali Y. D. (25) ile tanışan E.K. arkadaş oldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hayalini kurduğu Hukuk Fakültesine puanı yetmeyen E.K., Ali Y. D.'ye durumu anlattı. Ali Y. D. ise yakınları olduğunu iddia ederek E.K'ya , "Tanıdıklarım var. Seni Marmara Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesine yerleştirebilirim" diyerek kandırdı.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Daha sonra genç kızdan bazı belgeler isteyen Ali Y. D. bu belgeleri evine bırakmasını istedi. Daha sonra söylenen adrese gelen E.K. içeri girdiği anda Ali Y. D. fotoğraflarını çekmeye başladı.

BOĞAZINI SIKTI, TECAVÜZ ETTİ

Akabinde ise Ali Y. D. çektiği fotoğrafları 'Dekan' diye kaydettiği kişiye gönderdikten sonra E.K.'yi zorla zorla öpmeye başladı. Bunun üzerine E.K. karşı koyunca Ali Yusuf D., genç kızını boğazını sıkarak tokat attı. Bununla da yetinmeyen Ali Yusuf D. genç kıza birçok kez tecavüz etti.

VİDEO ÇEKTİ, EVDEN YOLLADI

Genç kıza dehşet dolu anlar yaşayan Ali Yusuf D., E.K.'nin boğazını sıktıktan sonra ona birtakım sözleriz zorla söyleterek videoya kaydetti. Ali Yusuf D. genç kıza "Ben sana zorla bir şey yapmadım kanıtım var. Artık evden gidebilirsin" dedi.

ARKADAŞINI ARADI DURUMU ANLATTI

Yaşadıklarının ardından evden çıkan E.K. arkadaşını aradı. Parkta buluştuğu arkadaşına durumu anlatan E.K.'nın ağladığını gören sivil bir polis genç kızın yanına gitti. Genç kızın durumu anlatması üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri, harekete geçerek E.K. ve arkadaşının ifadesini aldı.

"ZORLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ"

E.K ifadesinde, "Ali Y.D., beni çok istediğim hukuk fakültesine 'tanıdıklarım var seni yerleştiririm' diyerek bana güven vererek, kendi evine gelmemi sağladı. Evde bana şiddet uygulayarak, beni korkutarak zorla 4 kez cinsel ilişkiye girdi. Zorla ilişkiye giren beni darp eden, boğazımı sıkan, benim rızam olmaksızın videolarımı çekti şikayetçiyim" diye konuştu.

"TECAVÜZ ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Polis tarafından gözaltına alınan Ali Y. D. ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Ali Y. D. ise genç kızın ifadesinin aksine üniversite yerine dershaneye girebilmesi için yardımcı olacağını söyledi. Ali Y. D. ifadesinde genç kıza tecavüz etmediğini iddia ederek, " Boğazını da sıkmadım sevişirken fantezi amaçlı kendisi boğazını sıkmamı istedi. Evde oturduğumuz an bir kız arkadaşımdan mesaj geldiğini görünce kıskandı ve sinirlendi. Sonra evden çıktı. Daha sonra polisler geldi. Video çekmedim. Kendisine tecavüzüm etmedim. Hakaretim veya darbım da olmadı. Suçlamaların hiç birini kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

TUTUKLANDI

Genç kız yaşadığı olay nedeniyle psikolojik destek almaya başladı, şüpheli Ali Y. D. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.