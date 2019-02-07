Üniversite ve belediyeden otizmli çocukların ailelerine destek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şehir Üniversitesi ve Kartal Belediyesi, otizmli çocukların ailelerinin yorgunluk, kaygı, stresle başa çıkamama, öfke kontrolünü sağlayamama gibi sorunlarla mücadele edebilmesi için çalışma başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, İstanbul Şehir Üniversitesinin katkısıyla otizmli çocukların ailelerine yönelik terapi desteği çalışmaları yürütecek.

Terapiler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Ceren Acartürk danışmanlığında, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencisi Psikolog Dilan Şenlik tarafından gerçekleştirilecek.



Çalışma kapsamında verilecek terapi desteğiyle ebeveynlerin yaşamlarını, otizmli çocukları ile birlikte daha sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri amaçlanıyor. Ebeveynlerin, yorgunluk, kaygı, stresle başa çıkamama, öfke kontrolünü sağlayamama gibi sorunlarla mücadele etmelerine yardımcı olmayı hedefleyen çalışma, haftada bir gün, 2 saatlik oturumlar halinde gerçekleştirilecek ve 7 haftada tamamlanacak.

Ücretsiz sunulacak programa katılım 30 kişi ile sınırlı olacak.

Kaynak: AA