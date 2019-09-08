Üniversite ve sanayi ortak paydada buluştu

sanayi işbirliğini güçlendirmeye yönelik görüşmeler yapmak amacıyla Samsun Teknopark ve OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) yetkilileriyle birlikte Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kuruluşlara bir dizi ziyarette bulundu.

Samsun'un üreterek gelişmesinde ve istihdam sağlanmasında önemli bir yer tutan sanayicileri ziyaretinde Rektör Sait Bilgiç'e, Rektör Yardımcısı ve Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş ve OMÜ-TTO Uzmanı Yaman Şeker de eşlik etti. İlk ziyaretini Aygün Cerrahi Aletler A.Ş.'ye yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberindekileri, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün ve Genel Müdürü Hüseyin Taner karşılayarak şirketin üretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Buluşmada aynı zamanda Başkan Aygün ve Genel Müdür Taner, fabrikada tıbbi operasyonlarda kullanılmak üzere üretilen cerrahi aletleri tanıttı.

Fikir alışverişinde bulundular

RESMAN Cam PVC Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.'ye ikinci ziyaretini yapan Rektör Bilgiç ve ekibi, burada Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tüfekçi ile Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi tarafından ağırlandı. Isı cam sanayisi ve ihracatı hususunda bilgi alan Rektör Bilgiç ve beraberindekiler, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek faaliyetler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Öğrencilerin mezun olmadan iş tecrübesi kazanması amacıyla OMÜ'de başlatılan iş yeri eğitimiyle ilgili görüşmelerin de yapıldığı ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tüfekçi, OMÜ'nün farklı bölümlerinden öğrencilerle çalışmak istediklerini belirtti. Daha sonra Borsan Grubun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisini ziyaret eden Rektör Bilgiç ve ekibi, Borsan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Öz ve ekibiyle görüştü. 2018 yılında Araştırma Geliştirme (AR-GE) Merkezini kurduklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Öz, 72 ülkeye ihracat yapan Borsan Grup bünyesinde 2 binin üzerinde çalışanları bulunduğunu belirterek OMÜ ile işbirliğine her zaman açık olduklarını kaydetti.

Görüşme sonrası Rektör Bilgiç ve kendisine eşlik eden heyet, Borsan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Öz'ün rehberliğinde fabrikayı gezerek incelemelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ile birlikte son olarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansını (OKA) ziyaret etti. Ziyarette OKA Genel Sekreteri Mevlut Özen, destek programları ve projeler hakkında Rektör Bilgiç ve beraberindekilere bilgi verdi.

Kaynak: İHA