Üniversite yaz okulu online mi olacak 2021? Üniversitelerde yaz okulu uzaktan mı, yüz yüze mi yapılacak? YÖK yaz okulu kararı son dakika 2021!

Üniversitelerde yaz okulunun yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacağı yoğun olarak araştırılıyor. Salgın nedeniyle yaklaşık 2 yıldır uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri, yaz okulu eğitimlerinin nasıl olacağına ilişkin YÖK'ün kararını merak ediyor. İşte Üniversite yaz okulu online mı olacak 2021? Üniversite yaz okulu uzaktan mı, yüz yüze mi yapılacak? sorularının yanıtları...

ÜNİVERSİTE YAZ OKULU ONLİNE Mİ OLACAK 2021?

Üniversite öğrencileri, aşılamanın hız kazanması ve vaka sayısındaki düşüşle birlikte yaz okullarının yüz yüze yapılabileceğini düşünüyordu. Peki Üniversitelerde yaz okulu yüz yüze mi olacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELERDE YAZ OKULU UZAKTAN MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

YÖK bir süre önce bu yıl yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması yönündeki teklifleri uygun görmediği bildirmişti.

YÖK tarafından geçtiğimiz hafta tüm üniversitelere gönderilen yazıda, "Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Ancak bugün (13 Temmuz 2021) YÖK Başkanlığı aldığı yeni bir kararı duyurdu.

Üniversitelere gönderilen yeni resmi yazıda, "13.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarımız tarafından yaz öğretimi akademik takvimin belirlenerek ilan edildiği ve bazı üniversitelerde yaz öğretimi eğitimlerinin başlamış olduğu dikkate alınarak 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmaması hususundaki kararın bu seneye mahsus olarak uygulanmaması, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz öğretiminden itibaren uygulanmaya başlanması uygun görülmüştür." denildi.

YÖK'ün yazısına göre, alınan karar önümüzdeki yıl uygulamaya konulacak. Bu yıl üniversiteler yaz okulunda uzaktan eğitim verecek.