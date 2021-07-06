Üniversite yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman 2021 son dakika? KYK yurt başvuru tarihleri!

2021 yılında YKS'de başarılı olup herhangi bir üniversiteye yerleşen öğrencilerin çoğu KYK yurtlarında barınacak. KYK takvimine göre, Üniversite yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman 2021 son dakika? sorularının yanıtları haberimizde.

ÜNİVERSİTE YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversiteler kapılarını 13 Eylül'de öğrencilerine açacak. Eylül ayı itibariyle KYK yurtları da açılacak. KYK yurt başvuruları henüz başlamadı.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021 SON DAKİKA?

YURTKUR, YKS tercih sürecinin sona ermesinin ardından yurt başvuru sürecine ilişkin detayları paylaşacak. YURTKUR'dan açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

''Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.''

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrenciler ilk kayıt ücreti öder. Ücretin içerisinde yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Yurttan çıkış yaptıktan sonra ilk kayıt ücreti geri ödenir.

2021 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt ücretleri her yıl değişmektedir. KYK yurt ücret ücreti öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. 2021 yılında KYK yurt ücretlerinin 215-340 TL aralığında olması bekleniyor.