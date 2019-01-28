Üniversitede bez çanta dağıtıldı

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) gün geçtikçe artan çevre kirliliğinin önüne geçmek ve plastik poşet kullanımı yerine doğa dostu bez çanta kullanılmasına teşvik amacıyla üniversite yerleşkesinde bez çanta dağıtıldı.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ öncülüğünde PAÜ Sosyal Tesisleri İktisadi İşletmesi Müdürlüğü tarafından başlatılan projede tekstil artıklarının değerlendirilmesi ve çevre dostu bez çanta kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak amaçlandığı belirtildi. Projenin ilk adımında PAÜ Hastanelerinin kantinlerinde vatandaşlara ve üniversite çalışanlarına doğa dostlu bez çanta dağıtıldı. PAÜ'de yapılan fiziki ve teknik iyileştirme çalışmalarının yanında bu tür sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerine her zaman destek verdiklerini aktaran Rektör Bağ, "Bugün bu sosyal sorumluluk projelerimizden birini daha PAÜ adına hayata geçirmenin mutluluğu ve memnuniyeti içerisindeyiz. Hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de tekstil artıklarını değerlendirmek ve doğa dostu bez çanta kullanımına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla başlattığımız bu projemizde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Proje kapsamında çeşitli renklerde hazırlanan Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırakalım sloganıyla PAÜ logolu doğa dostu bez çantaların ücretsiz olarak PAÜ Kınıklı Merkez Yerleşkesi Sosyal Tesisleri İktisadi İşletmesi Müdürlüğü bünyesindeki tüm fakülte kantinlerinden temin edilebileceği bildirildi.

Kaynak: İHA