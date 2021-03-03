Üniversitede dehşet anları! Korkuluktan düşüp hayatlarını kaybettiler

Bolivya'daki El Alto Devlet Üniversitesi’nde öğrenci meclisi toplantısının ardından karşıt görüşten olan öğrenciler arasında kavga çıktı. O sırada 5. kattaki korkulukların kırılmasıyla aşağı düşen 5 öğrenci hayatını kaybederken 3 öğrencide yaralandı. O anlar ise diğer öğrencilerin cep telefonlarına anbean kaydedildi.