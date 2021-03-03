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  3. Üniversitede dehşet anları! Korkuluktan düşüp hayatlarını kaybettiler

Üniversitede dehşet anları! Korkuluktan düşüp hayatlarını kaybettiler

Bolivya'daki El Alto Devlet Üniversitesi’nde öğrenci meclisi toplantısının ardından karşıt görüşten olan öğrenciler arasında kavga çıktı. O sırada 5. kattaki korkulukların kırılmasıyla aşağı düşen 5 öğrenci hayatını kaybederken 3 öğrencide yaralandı. O anlar ise diğer öğrencilerin cep telefonlarına anbean kaydedildi.

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03 Mart 2021 Çarşamba 09:18
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