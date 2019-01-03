Üniversitede hocasını öldüren katil zanlısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., kasten öldürme suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., dün akşam saatlerinde asistan hoca olarak derslerine giren Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i babasının silahıyla önce vurmuş, ardından bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinden kaçan Hasan İsmail H., babasıyla emniyete giderek teslim oldu. Hasan İsmail H.'nin emniyette ifadesi alınırken, soruşturma kapsamında silahın sahibi olduğu gerekçesiyle Hasan İsmail H.'nin babası Ö.H. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden Hasan İsmail H., "kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi. Ö.H.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi.

Kaynak: İHA