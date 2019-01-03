Üniversitede hocasını öldüren katil zanlısının emniyet ifadesi ortaya çıktı

Çankaya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisinin emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., dün akşam saatlerinde asistan hoca olarak derslerine giren Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i babasının silahıyla önce vurmuş, ardından bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinden kaçan Hasan İsmail H., babasıyla emniyete giderek teslim oldu. Hasan İsmail H.'nin emniyette ifadesi alınırken, soruşturma kapsamında silahın sahibi olduğu gerekçesiyle Hasan İsmail H.'nin babası Ö.H. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesine getirildi.

Katil zanlısı Hasan İsmail H.'nin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2014'de Kıbrıs'ta hukuk fakültesi kazandığını belirten Hasan İsmail H., 2015'de yatay geçişle Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesine geldiğini söyledi. Yatay geçiş yapması sırasında kendisine haksızlık yapıldığını, 2. sınıftan başlaması gerekirken 1. sınıftan başlatıldığını ifade eden Hasan İsmail H., "Ceren Damar Şenel, danışmam hocamdı. Bu sorunlarımı ona anlatıyordum. Ama bana ters cevaplar veriyordu. Ben, derslerimin yoğun olması nedeniyle üniversiteye sınavdan sınava gidiyordum. Ders çalışmalarımı ise evde yapıyordum" diye konuştu.

"Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu"

Olayın yaşandığı gün 3 sınavının olduğunu ve derslerinin yoğun olması nedeniyle sınava hazırlanamadığını anlatan Hasan İsmail H., olayın sürecini şöyle anlattı:

"Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Bu nedenle sınavdan geçmek için kopya hazırladım. Sınav salonuna girdiğimde Ceren Damar Şenel'i gördüm. Sınav başladıktan sonra hazırladığım kopyayı çıkardım ve kopya çekmeye başladım. Bir süre sonra Ceren Damar Şenel, beni kopya çekerken yakaladı. Hakkımda tutanak tutarak kopya çektiğim için işlem yaptı. Gün içerisinde birkaç kez onunla görüştüm. Odasına gittim ancak beni tersledi "çık git" falan dedi. Sonra eve gittim babamın silahını aldım. Daha önceden de bıçak almıştım. Sonra tekrar Ceren Damar Şenel ile görüşmek için odasına gittiğimde kendime hakim olamadım. Evden aldığım babamın silahını doldur boşalt yaptım ve Ceren Damar Şenel'e 2 el ateş ettim. Sonra da bıçak ile saldırdım. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum."

"Tabancayı başıma dayadım ve intihar etmek istedim"

Hasan İsmail H., "Daha sonra tabancayı başıma dayadım ve intihar etmek istedim. Ancak odaya hocalar ve öğrenciler girmeye başlamıştı. Ben de olayın şoku nedeniyle oradan kaçtım. Annemi aradım sonra babamla birlikte karakola giderek teslim oldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA